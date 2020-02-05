Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum - Son Dakika Spor

Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum

21 dakika önce

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, Saracchi'nin gelişiyle lisansının askıya alınmasının ardından, "Sadece antrenmanlara çıkarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. En kısa zamanda kulüp bulup gideceğim" dedi.

Galatasaray'da sevilen bir karakter olmasına rağmen bu sezon yaşadığı başarısız performansı yüzünden gözden düşen Nagatomo, kulüpten ayrılmayı kafasına koydu. Yüksek iş ahlakı ile bilinen Japon sol bek, en yakın zamanda kulüp bulup ayrılacak. Sarı kırmızılı kulüpten önümüzdeki 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkı bulunan Nagatomo, yöneticilere, "Bundan sonra Galatasaray forması giyemeyeceğim için üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Sadece antrenmanlara çıkarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. En kısa zamanda kulüp bulup gideceğim" dedi.

65 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın Inter'den 2,5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Japon sol bek, Galatasaray forması ile 65 müsabakada forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 7 gol pası verdi.

Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam, gidiyorum
Galatasaray, Japon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:33 
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YORUMLAR (6)
  • hb: adam mecbur kaldı yaaa :) tabiiki böyle bir açıklama yapacak istenilmiyor ki teknik heyet tarafından ne yapsın!!! Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • şüreka: yarasa çorbası içmediği için performansı düşmüştür 0 0 Yayından Kaldır
  • BATTALGAZİ : SÖYLEDİĞİN ÇOK GÜZEL DE NEDEN PERFORMANSIN DÜŞTÜ ONU ARAŞTIRSAN İYİ OLUR GELDİĞİN DÖNEMDE PİRE GİBİYDİN SALYANGOZA DÖNDÜN Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • MST: selçuk inan biraz ders alsın ... kalite insanlık budur işte... yattığı yerden paraalanlar ne yüzle duruyor anlamadım .... Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır


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