Nagatomo: Hak etmediğim parayı almam. Gidiyorum

Ali Naci KÜÇÜK - Profesyonelliği ve iş ahlakıyla her zaman Galatasaray teknik heyeti ve taraftarların takdirini kazanan Yuto Nagatomo, herkesi şaşırtan bir jest yaptı. Ara transferde yapılan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleri sonrası dolan yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alınan Japon sol bek, 6 ay daha sözleşmesi olmasına rağmen sarı kırmızılı kulüpten bundan böyle para almayacağını açıkladı.



Galatasaray benim ikinci evim gibi



GARANTİ kontratı nedeniyle, lisansı çıkarılmasa dahi 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkına sahip olan Nagatomo'nun Galatasaray yöneticilerine, "Ben burada iki şampiyonluk yaşadım. Galatasaray ikinci evim gibi oldu. Bundan sonra oynamayacağım için tabii ki üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Dolayısıyla benim hakkımda alınan kararı saygıyla karşılıyorum. Ancak sadece antrenmanlara çıkıp maçlarda tribünde oturarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. Merak etmeyin en kısa zamanda kulüp bulacağım ve ayrılacağım" dediği öğrenildi.



Kulüp 1 milyon Euro tasarruf edecek



AVRUPA'nın önde gelen liglerinde ara transfer döneminin kapanması nedeniyle ülkesi Japonya'da kulüp arayan Yuto Nagatomo'nun FC Tokyo ile temas halinde olduğu ve yüksek ihtimalle bu kulübe imza atacağı belirtildi.



Galatasaray Kulübü'nün 1 milyon Euro tasarruf etmesini sağlayacak. 31 Ocak 2018'de İtalya'nın Inter takımından 6 aylığına kiralanan Nagatomo, başarılı performans gösterince, aynı yılın temmuz ayında 2.5 milyon Euro ödenerek bonservisi satın alınmıştı. 33 yaşındaki sol bek, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'dan yılda 2 milyon Euro garanti ücret alıyor.



Sarı kırmızılı formayla 65 karşılaşmaya çıkıp 3 gol, 7 asist üreten Japon futbolcu, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Japonya Milli Takımı formasını en çok giyen futbolcular arasında yer alan Yuto Nagatomo, 122 kez milli oldu, 4 gol kaydetti.



SARACCHI TRANSFER EDiLiNCE LiSANSI ASKIYA ALINDI



2017-18 sezonunun devre arasında Inter'den transfer edilen Yuto Nagatomo, önce 6 aylığına kiralanmış, ardından 2.5 milyon Euro'ya bonservisiyle satın alınmıştı. Galatasaray ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Nagatomo, devre arasında RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'nin transferi sonrası yedek sol bek durumuna düşmüş ve lisansı askıya alınmıştı.



