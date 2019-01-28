Son Dakika Haberleri: Nagatomo'lu Japonya Asya Kupası'nda Finalde

Nagatomo'lu Japonya Asya Kupası'nda Finalde

1 saat önce

Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda İran'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Nagatomo'lu Japonya Asya Kupası'nda Finalde, System.String[]
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda İran'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 Asya Kupası'nın yarı finalinde Japonya ile İran karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, Japonya 56. dakikada Yuya Osako ile 1-0 öne geçti. 67. dakikada Osako'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran Japonya, 90. dakikada da Genki Haraguchi'nin attığı golle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi. Galatasaray'da forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo, mücadeleye 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Nagatomo son dakikalarda sarı kart gördü. Japonya, Katar-Birleşik Arap Emirlikleri karşılaşmasının galibi ile finalde karşılaşacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:41 Kaynak: İHA

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