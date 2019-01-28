Nagatomo'lu Japonya Asya Kupası'nda Finalde
1 saat önce
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda İran'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Galatasaraylı Yuto Nagatomo
'nun formasını giydiği Japonya
, Asya
Kupası'nda İran
'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri
'nde düzenlenen 2019 Asya Kupası'nın yarı finalinde Japonya ile İran karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, Japonya 56. dakikada Yuya Osako ile 1-0 öne geçti. 67. dakikada Osako'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran Japonya, 90. dakikada da Genki Haraguchi'nin attığı golle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi. Galatasaray'da forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo, mücadeleye 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Nagatomo son dakikalarda sarı kart gördü. Japonya, Katar-Birleşik Arap Emirlikleri karşılaşmasının galibi ile finalde karşılaşacak.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:41 Kaynak: İHA
Türkiye Kasım Ayında İran'dan Petrol Alımını Durdurdu
Asya Kupasında İlk Finalist, İran'ı 3-0 ile Geçen Japonya Oldu
Sel Vurdu, Kutsal Topraklar Su Altında Kaldı
Meteorolojiden Vatandaşlara Sevindiren Haber! Sıcaklıklar Artıyor