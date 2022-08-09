Nagazaki'ye Atom Bombası Atılmasının 77. Yıl Dönümü Anıldı - Son Dakika
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Nagazaki'ye Atom Bombası Atılmasının 77. Yıl Dönümü Anıldı

09.08.2022 19:05
Nagazaki'ye Atom Bombası Atılmasının 77. Yıl Dönümü Anıldı

NAGAZAKİ, 9 Ağustos (Xinhua) --Japonya'nın Nagazaki kentinde yer alan Barış Parkı'nda, ABD'nin kente atom bombası atmasının 77. yıl dönümünü anma töreninden önce koro üyeleri prova yapıyor, 9 Ağustos 2022. Japonya'nın Nagazaki şehrinde, atom bombası atılmasının 77.

NAGAZAKİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Japonya'nın Nagazaki kentinde yer alan Barış Parkı'nda, ABD'nin kente atom bombası atmasının 77. yıl dönümünü anma töreninden önce koro üyeleri prova yapıyor, 9 Ağustos 2022. Japonya'nın Nagazaki şehrinde, atom bombası atılmasının 77. yıl dönümü anılırken uluslararası toplum Japonya'ya yaptığı çağrıda ülkenin kendisini sadece bir kurban olarak görmemesini istedi. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)

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İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Nagazaki'ye attığı atom bombasının mağdurları anıldı İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin Nagazaki'ye attığı atom bombasının mağdurları anıldı Nagazaki'de atom bombası kurbanları anıldı Nagazaki'de atom bombası kurbanları anıldı
Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Nagazaki'ye Atom Bombası Atılmasının 77. Yıl Dönümü Anıldı - Son Dakika
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