Son Dakika Haberleri: Nagazaki'ye atılan atom bombasından 74 yıl sonra Japonya'dan 'nükleer silahsızlanma' çağrısı
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Nagazaki'ye atılan atom bombasından 74 yıl sonra Japonya'dan 'nükleer silahsızlanma' çağrısı

30 dakika önce

Japonya'nın Nagazaki kentinde 70 bin insanın ölümüne neden olan nükleer saldırının 74. yılında anma törenleri yapıldı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

Nagazaki'ye atılan atom bombasından 74 yıl sonra Japonya'dan 'nükleer silahsızlanma' çağrısı, System.String[]
Japonya'nın Nagazaki kentinde 70 bin insanın ölümüne neden olan nükleer saldırının 74. yılında anma törenleri yapıldı.

Yüzlerce kişi, Nagazaki Barış Parkı'nda İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarının atom bombası attığı kentte hayatını kaybedenler anısına bir araya geldi.
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Nagazaki, Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:44 
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