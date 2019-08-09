Nagazaki'ye atılan atom bombasından 74 yıl sonra Japonya'dan 'nükleer silahsızlanma' çağrısı
30 dakika önce
Japonya'nın Nagazaki kentinde 70 bin insanın ölümüne neden olan nükleer saldırının 74. yılında anma törenleri yapıldı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.
Japonya
'nın Nagazaki
kentinde 70 bin insanın ölümüne neden olan nükleer saldırının 74. yılında anma törenleri yapıldı.
Yüzlerce kişi, Nagazaki Barış Parkı'nda İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri
savaş uçaklarının atom bombası attığı kentte hayatını kaybedenler anısına bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:44
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