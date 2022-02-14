Nagehan Alçı: İktidarın değil muhalefetin tarafındayım - Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,cumartesi günü ilk kez bir çalışma yemeğinde bir araya gelmişti.

Habertük gazetesinin yazarı Nagehan Alçı, köşesindeki "Ahlatlıbel muhalefet zirvesinden renkli notlar…" adlı yazısında 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geldiği yemekle ilgili notlarını aktardı.

"EV SAHİBİ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Nagehan Alçı yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğini üstlendiğini şu cümlelerle belirtti: "Bu buluşmaya vesile olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi. Yemekte adı konmamış ev sahibi konumunda olan da Kemal Bey'miş. Diğer 5 genel başkan da Kemal Bey'in bu konumunu benimsemiş."

"MASADAKİ EN NEŞELİ VE ESPRİTÜEL İSİM MERAL AKŞENER"

Alçı yazısında Meral Akşener'in masadaki en neşeli ve espritüel isim olduğunu söyleyerek şunları yazdı: "6 kişilik masada en neşeli ve espritüel isim Meral Akşener'miş. Meral Hanım'ın havası çok yerindeymiş ve yaptığı zekice esprilerle diğer liderlerin de bol bol tebessüm etmesini sağlamış. Masadan çıkan en renkli anektodlar Akşener'e ait. Temel Bey'in sağlığı gayet iyiymiş. Bu durum diğer 5 lideri de çok sevindirmiş. Bu ittifakın bir seçim ittifakı olduğu söylense de Temel Bey o masada "Hadi artık adını koyalım ve ilan edelim" diye bir çıkış yapmış. "Seçim işbirliğinin ötesinde bir iş yapıyoruz biz" demiş."

"ORTAK ADAY BU 6 LİDERDEN BİRİ OLACAK"

Nagehan Alçı, yazısında muhalefet ortak adayının akşam yemeğinde buluşan 6 muhalefet liderinden biri olacağını söyledi. Alçı şunları yazdı: "Bugünkü yazıda fazla ayrıntı veremem ama 2023 muhalefet Cumhurbaşkanlığı adayının bu masadan çıkacağına eminim diyebilirim. Yani ortak aday bu 6 lider tarafından belirlenecek ve 6 liderden biri olacak. Bu artık kesin desem yanlış olmaz. Ancak buradan toplantıda isim ve aday meselesinin konuşulduğu sonucu çıkmasın. Konuşulmamış."

"İKTİDARIN DEĞİL, MUHALEFETİN TARAFINDAYIM

Nagehan Alçı, yazısında Başbakanlık hükümet sisteminden yana olduğunu şu cümlelerle aktardı: "Ben de Türkiye'nin "güçlendirilmiş parlamenter sistem"e ya da başka bir tabirle "Başbakanlık hükümet sistemi"ne geçmesinden yanayım. Bu konuda iktidarın değil muhalefetin tarafındayım. Fakat muhalefet partilerinin 2022 içinde çeşitli politik stratejiler vasıtasıyla parlamentarizme geçiş için bastırmaları gerektiğinde ısrar ediyorum."