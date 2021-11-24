Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı - Son Dakika

Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı
24.11.2021 12:13
Habertürk ekranlarında 'Kübra Par'la Açık ve Net' programında ilginç anlar yaşandı. Programa konuk olan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Erzurum'da yaşanan ekmek sorununu aktarırken araya giren Nagehan Alçı "2-3 gündür Erzurumlular ne yiyor?" diye sordu. Araya giren Gürsel Tekin'in "Pasta" cevabının ardından konukların güldüğü görüldü.
Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programının önceki geceki konukları CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve Nagehan Alçı oldu. Programdaki bir konu nedeniyle dikkat çeken anlar yaşandı.
"EKMEK YOKSA NE YİYORLAR"
Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Erzurum'da yaşanan ekmek sorununu aktarırken araya giren Nagehan Alçı "2-3 gündür [ekmek üretilmiyorsa] Erzurumlular ne yapıyorlar?" diye sordu. Şahin bu soruya "Başka illerden ekmek tedarik ediyorlar" şeklinde cevap verirken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "Pasta.." diyerek lafa girmesiyle stüdyodaki herkes gülümsemeye başladı.
"ERZURUMLULAR KIZMASIN BİZE"
Söz konusu anlara açıklık getirmeye çalışan Par ise, "Pasta mı yiyorlar?' diye bir espri yapıldı da… Erzurumlular kızmasınlar bize" diye toparlamaya çalıştı.
Son Dakika 11:57 Adalet Bakanı Gül, yenilikleri art arda duyurdu: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:52 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti 11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi 10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı