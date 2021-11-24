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Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı - Son Dakika

Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı

24.11.2021 12:13
Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı

Habertürk ekranlarında 'Kübra Par'la Açık ve Net' programında ilginç anlar yaşandı. Programa konuk olan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Erzurum'da yaşanan ekmek sorununu aktarırken araya giren Nagehan Alçı "2-3 gündür Erzurumlular ne yiyor?" diye sordu. Araya giren Gürsel Tekin'in "Pasta" cevabının ardından konukların güldüğü görüldü.

Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programının önceki geceki konukları CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve Nagehan Alçı oldu. Programdaki bir konu nedeniyle dikkat çeken anlar yaşandı.

"EKMEK YOKSA NE YİYORLAR"

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Erzurum'da yaşanan ekmek sorununu aktarırken araya giren Nagehan Alçı "2-3 gündür [ekmek üretilmiyorsa] Erzurumlular ne yapıyorlar?" diye sordu. Şahin bu soruya "Başka illerden ekmek tedarik ediyorlar" şeklinde cevap verirken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "Pasta.." diyerek lafa girmesiyle stüdyodaki herkes gülümsemeye başladı.

"ERZURUMLULAR KIZMASIN BİZE"

Söz konusu anlara açıklık getirmeye çalışan Par ise, "Pasta mı yiyorlar?' diye bir espri yapıldı da… Erzurumlular kızmasınlar bize" diye toparlamaya çalıştı.

Nagehan Alçı'nın Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den Pasta yiyorlar cevabı

Gürsel Tekin, Nagehan Alçı, Deva Partisi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nagehan Alçı'nın 'Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den 'Pasta yiyorlar' cevabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı - Son Dakika
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