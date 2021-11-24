Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı - Son Dakika

Habertürk ekranlarında Kübra Par tarafından sunulan Açık ve Net programının önceki geceki konukları CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve Nagehan Alçı oldu. Programdaki bir konu nedeniyle dikkat çeken anlar yaşandı.

"EKMEK YOKSA NE YİYORLAR"

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Erzurum'da yaşanan ekmek sorununu aktarırken araya giren Nagehan Alçı "2-3 gündür [ekmek üretilmiyorsa] Erzurumlular ne yapıyorlar?" diye sordu. Şahin bu soruya "Başka illerden ekmek tedarik ediyorlar" şeklinde cevap verirken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "Pasta.." diyerek lafa girmesiyle stüdyodaki herkes gülümsemeye başladı.

"ERZURUMLULAR KIZMASIN BİZE"

Söz konusu anlara açıklık getirmeye çalışan Par ise, "Pasta mı yiyorlar?' diye bir espri yapıldı da… Erzurumlular kızmasınlar bize" diye toparlamaya çalıştı.