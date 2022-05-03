Nagehan Alçı'nın Rizeli esnafla Che Guevara tartışması: Özür dileyeceksiniz - Son Dakika
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Nagehan Alçı'nın Rizeli esnafla Che Guevara tartışması: Özür dileyeceksiniz

03.05.2022 20:33

2011'de Enver Aysever ile girdiği bir tartışmada Che Guevara'ya barbar ve yamyam diyen Nagehan Alçı, Rize'de girdiği bir işletmede duvarda gördüğü Che posterinin fotoğrafını çekmek istedi. İşletme sahibinin buna izin vermeyip tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. İşletme sahibi, Alçı'ya "Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara'dan. Çekmeyin" tepkisini gösterdi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir işletmeye giren Gazeteci Nagehan Alçı, burada duvarda asılı olduğunu gördüğü Ernesto Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek istedi. Ancak işletme sahibi buna teki göstererek Alçı'nın fotoğraf çekmesine izin vermedi.

İŞLETME SAHİBİYLE TARTIŞMA YAŞADI

İşletme sahibinin "Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara'dan. Çekmeyin" sözlerine Alçı, "Peki çekmem. Siz bilirsiniz" yanıtını verdi. Alçı'nın Che Guevara hakkında "O dünyaya ait" ifadelerine ise işletme sahibi, "Dünyada farklı kültürler var, farklı bakış açıları var" şeklinde oldu.

CHE İÇİN YAMYAM DEMİŞTİ

2011'de CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programda Enver Aysever ve Nagehan Alçı arasında bir tartışma çıkmıştı. Tartışmada Aysever'in "Che ve Deniz Gezmiş gibi isimler hakkında uluorta konuşmak haddin değil" demesi üzerine Alçı, Che için "Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti" ifadelerini sarf etmişti.

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Enver Aysever, Nagehan Alçı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nagehan Alçı'nın Rizeli esnafla Che Guevara tartışması: Özür dileyeceksiniz - Son Dakika


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