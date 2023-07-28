40 milyon liralık tazminat dillere düşmüştü! Nagehan Alçı'nın avukatı konuştu: Mal paylaşımı talebi değil

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 2010 yılında evlendiği Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma kararı aldı. Alçı'nınKütahyalı'dan 40 milyon TL tazminat, çocuklarının velayeti ve aylık 60 bin TL nafaka isteği çok konuşuldu. Alçı'nın tazminat talebi sonrası Kütahyalı'nın mal varlığını sorgulayan yorumlar yapıldı. Alçı'nın avukatından konuyla ilgili açıklama geldi.

TAZMİNAT VE NAFAKA DETAYI ÇOK KONUŞULDU

2010 yılında hayatlarını birleştiren çift boşanmak için ilk resmi adımı attı. İkili boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Davaya dair en çok konuşulan detaylardan biri de tazminat talebi ve nafaka detayı oldu.

"MAL PAYLAŞIMI DEĞİL, TAZMİNAT"

Alçı'nın avukatı sosyal medyada gündem olan mal varlığı tartışmalarının ardından konuya açıklık getirdi. Avukat Gözde Egemen, boşanma sürecinin anlaşmalı olarak ilerlediğini vurgularken, Kütahyalı'dan talep edilen 40 milyon TL'nin bir 'mal paylaşım talebi' değil, 10 milyonu maddi, 30 milyonu manevi olmak üzere tazminat talebi olduğunu belirtti.

"MAL VARLIĞI SONUCUNA VARMAK ABES İLE İŞTİGALDİR"

Açıklamada bu tutar üzerinden şu ifadelere yer verildi: "Toplam 40 milyon TL tazminat talep etmiş olmamız Sayın Aile Mahkemesi tarafından Rasim Ozan Kütahyalı aleyhine 40 milyon TL tazminata hükmedileceği anlamına gelmemektedir. Boşanma davalarında tazminat, tarafın kusurlu olduğuna hükmedilir ise taraflara ilişkin mali içtimai durum araştırması yapıldıktan sonra belirlenir. Talep edilen tazminat tutarından hareket ile tarafların toplam mal varlığı değerinin 40 milyon ya da bunun iki katı 80 milyon TL olduğu gibi bir çıkarım yapmak hem hukuken hem de olağan hayatın akışı içinde abes ile iştigaldir.

Açıklamak zorunda kalmaktan son derece rahatsız olmakla birlikte müvekkilim Nagehan Alçı'nın ailesinden intikal etmiş ve hali hazırda intikal etmemiş mal varlığı bulunmaktadır. Bununla birlikte davalı Rasim Ozan Kütahyalı kendini hiçbir zaman muhabir ya da gazeteci olarak tanımlamamıştır, gazetecilik mesleği mensubu değildir. Rasim Ozan Kütahyalı, Türkiye'nin en popüler TV programlarında yıllardır yorumculuk yapan, pek çok reklam filminde oynamış bir TV yıldızıdır. Buna göre müvekkilim Nagehan Alçı Kütahyalı ve davalı Rasim Ozan Kütahyalı'nın kazanç ve malvarlıklarının gazetecilik ve muhabirlik meslek maaşları ile sürekli karşılaştırılması ve bu karşılaştırma sonucunda hem müvekkilin hem de Rasim Ozan Kütahyalı'nın haksız kazanç elde ettiklerine dair kasıtlı çıkarım ve yorum yapılması hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi iftiralara konu edilen tarafların kişilik haklarına açıkça saldırı niteliğindedir.

Söz konusu iftira ve yayınlar kamuoyunda tanınmış bir kişi olan müvekkilimin bir kadın olarak boşanabilmesi ve haklarını talep edebilmesi önünde engel teşkil etmemelidir. Tarafların maddi manevi aile dinamikleri ve taraflar arasındaki davanın koşulları hiç bilinmeden kasıtlı olarak müvekkilim Nagehan Alçı Kütahyalı'yı ve Rasim Ozan Kütahyalı'yı yıpratma amacı taşıyan söz konusu beyan ve yayınlara karşı tarafımızdan hukuki süreçler başlatılmış olup tüm şikayet ve tazminat haklarımız sonuna kadar takip edilecektir."