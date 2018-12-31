Nagihan, Evinde Ölü Bulundu
39 dakika önce
SİVAS'ta, Nagihan Gümüş (33), tek başına oturduğu evde ölü bulundu.
SİVAS'ta, Nagihan Gümüş
(33), tek başına oturduğu evde ölü bulundu.
Olay, saat 11.00 sıralarında Mehmet Paşa
Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Nagihan Gümüş'ten haber alamayan Sakarya
'daki ailesi, arkadaşlarına durumu bildirdi. Eve gelen arkadaşları kapıyı açamayınca olay yerine polis çağrıldı. Ev sahibinde bulunan evin yedek anahtarıyla kapı açılarak içeriye girildi. Gümüş, evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gümüş'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüş'ün evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:59 Kaynak: DHA
Nagihan, Evinde Ölü Bulundu
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