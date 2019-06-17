Son Dakika Haberleri: Nagihan Tokmak'ın hedefi derece
Son Dakika Spor Haber

Nagihan Tokmak'ın hedefi derece

26 dakika önce

Endurance branşında Avrupa'da yarışan tek Türk kadın sporcu olan Nagihan Tokmak, İngiltere'de boy gösterecek.

Nagihan Tokmak'ın hedefi derece, System.String[]
Endurance branşında Avrupa'da yarışan tek Türk kadın sporcu olan Nagihan Tokmak, İngiltere'de boy gösterecek. Avrupa Şampiyonası ve Milletler Kupası'nda mücadele edecek olan Tokmak'ın hedefi dereceyle dönmek.

Türkiye'nin Enduranca branşındaki tek kadın sporcusu olan Nagihan Tokmak, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Kupası'nda mücadele etmek için İngiltere'ye gitti. Türkiye olarak ilk defa katılım hakkı elde ettiğimiz Eustonpark yarışlarında, Nagihan Tokmak da ilk kadın sporcu olarak boy gösterecek. Zorlu yarışlarda aldığı derecelerle İngiltere'de mücadele etme hakkı kazanan Nagihan Tokmak, İngiltere'den de dereceyle dönmeyi hedefliyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:41 Kaynak: İHA
Avrupa, İngiltere
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi tahliye edildi Uyuşturucu satıcıları arasında oğlunu gören anne yere yığıldı Ozan Kabak'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli ortaya çıktı Bursaspor'un stadı ve 2 tesisinin elektriği kesildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:07:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nagihan Tokmak'ın hedefi derece
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]