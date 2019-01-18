Nahçıvan'a Yerleşen Türk İşadamı: "Burada Türklere Büyük Bir Saygı Duyuluyor"

Türk işadamı Servet Alpagu, bir takım nedenlerden ötürü 10 yıl önce yerleştiği Nahçıvan'da Türk vatandaşlarına büyük bir saygı duyulduğunu kaydederek, bu bölgelerin yatırımlara açık olduğunu belirtti.

Türk işadamı Servet Alpagu, bir takım nedenlerden ötürü 10 yıl önce yerleştiği Nahçıvan'da Türk vatandaşlarına büyük bir saygı duyulduğunu kaydederek, bu bölgelerin yatırımlara açık olduğunu belirtti. Alpagu, "10 yıldır burada yaşıyorum. Eşim ve ben burada çok mutluyuz. Burada bizim gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çok büyük bir saygı ve sevgi var" dedi.



Türk işadamı 10 yıl önce yerleştiği Kardeş ülke Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Türk vatandaşlarına karşı büyük bir saygı duyulduğunu söyleyerek, bölgede fazlaca yatırım fırsatı bulunduğunu kaydetti. Nahçıvan'da elektrik proje uygulamasında ve malzeme satışında hizmet veren Servet İnşaat'in Yönetim Kurulu Başkanı Servet Alpagu, bölgenin turizm açısında da bir çok olanak barındırdığını söyleyerek, "Huzur ve emniyet, sosyal hayata olduğu kadar ticarete de etki etmiş durumda. Çocuklarım burada dünyaya geldi. Biri 8, diğeri 2,5 yaşında. Mutlu ve huzurlu bir yaşantı sürüyoruz. Eşim ve ben burada çok mutluyuz. Hem ticari hem güvenli hem temiz hem de ferah bir şehirde yaşıyoruz. Burada hiç bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ben ve ailem Nahçıvan'da yaşamaya karar verdik çünkü biz burada kesinlikle yabancılık çekmiyoruz. Artık dostumuz da sevdiklerimiz de burada. Bizim gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çok büyük bir saygı ve sevgi var. Rahmetli Haydar Aliyev'in sözüne istinaden 'biz iki devlet bir milletiz'. Bunu benimseyen Nahçıvan Muhtar Cumhuriyeti bize her zaman mutluluk ve huzur getirdi. Çocuklarımız evden çıkıp okuluna gidebiliyor, okuldan kendisi çıkıp gelebiliyor. Ben kapımı kilitlemeden gece yatabiliyorum. Şehrin temiz ve Avrupai bir şehir olması da bir başka konu" dedi.



Turizm merkezi olarak yıldızı parlıyor



Alpagu sözlerini şu şekilde tamamladı: "Benim kişisel düşüncem, bence her bir Türk vatandaşı kardeş topraklarımız olan bu bölgeyi tanımak ve görmek adına güzel bir seyahatte bulunabilirler. Buradaki samimiyet ve saygınlık ile mutlu bir zaman geçireceklerdir. Türkiye ekonomisine de büyük katkısı olan Nahçıvan'a Türkiye'den sağlık amaçlı ziyaretler yapılmakta. Tuz Dağı Mağarası'na inşa edilen sağlık kompleksi, astım hastaları için önemli bir merkez konumunda. Geçtiğimiz senelerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kompleksten övgüyle bahsedip tavsiye etmişti. Türkiye'nin doğusunda kalan bu toprakların, artık misafirperverliği, lezzetli etli yemekleri ile Türk vatandaşları için de yeni bir turizm merkezi olarak yıldızı parlıyor". - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı

İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu

Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı

Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor