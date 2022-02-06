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Nahçıvan'da fındık dağıtıp off-road sporunu tanıttılar - Son Dakika

Nahçıvan'da fındık dağıtıp off-road sporunu tanıttılar

06.02.2022 17:13
Nahçıvan'da fındık dağıtıp off-road sporunu tanıttılar

Türkiye'den "Rotamız Gardaşlık" sloganıyla Nahçıvan'a gelen off-road sporcuları, kentte fındık dağıtıp gösteri yaptı.

Türkiye'den "Rotamız Gardaşlık" sloganıyla Nahçıvan'a gelen off-road sporcuları, kentte fındık dağıtıp gösteri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı ile Ordu Valiliğinin himayesinde, Fatsa Belediyesinin katkılarıyla bir araya gelen Fatsa Off-Road Kulübü (FATOFF), Ordu Kano Kulübü (ORKADO), Iğdır Off-Road Kulübü ve Eksi 36 Off-Road Kulübü üyeleri, Nahçıvan'daki Saat Kulesi Meydanı'nda stant kurarak Azerbaycanlı vatandaşlarla buluştu.

Sporcular, şehir merkezinde trafiğe kapalı bir alanda, Azerbaycanlı gençleri, iki ülke bayraklarının asılı olduğu araçlarına bindirerek gösteri yaptı.

Çadır ve stantlarda kano ve off-road sporlarını tanıtan sporcular, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel'in katılımıyla Ordu'dan getirdikleri fındıkları Azerbaycanlı gençlere ikram etti.

Fatsa Off-Road Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, AA Muhabirine, etkinliğin son gününde gençlere off-road araçlarıyla güzel bir adrenalin yaşattıklarını söyledi.

Programın ilgi gördüğünü belirten Erdoğan, "Burada Azerbaycanlı soydaşlarımızla, öz kandaşlarımızla güzel anılarımız oldu. Kardeşlerimiz memnun, biz de çok memnun olduk. İnşallah bunun devamı olacak. Bu ilk, ama son olmayacak, birçok sefer daha burada olacağız." dedi.

Off-road aracına binen Nahçıvanlı Elfeda Aytaç da, "Bu etkinliği çok güzel buldum. Türkiyeli dostlarımız buraya gelmişler ve bu güzel organizasyonu tertiplemişler. Merhum Liderimiz Hayder Aliyev'in dediği gibi, biz iki devlet bir milletiz." ifadelerini kullandı.

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Nahçıvan, Türkiye, Fındık, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nahçıvan'da fındık dağıtıp off-road sporunu tanıttılar - Son Dakika


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