Nahçıvan'ın turizm merkezi Ashab-ı Kehf mağaraları - Son Dakika
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Nahçıvan'ın turizm merkezi Ashab-ı Kehf mağaraları

26.02.2022 13:05

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ashab-ı Kehf Dini-Medeni Kompleksi, yılın her dönemi Türkiye'den çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ashab-ı Kehf Dini-Medeni Kompleksi, yılın her dönemi Türkiye'den çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye ile İran başta olmak üzere birçok ülkeden ziyaretçi ağırlayan ve dünyanın değişik kültürlerinin izlerine rastlandığı Culfa şehrindeki mağaralar, Nahçıvan'ın en büyük turizm merkezi konumunda bulunuyor.

Şehir merkezine kara yoluyla bir saatlik mesafede bulunan mağaralar, kayalıklarla çevrili bir kanyonun içinde yer alıyor. Bölgeyi ziyaret eden misafirler, beton ve demir merdivenlerden yaklaşık yarım saat süren tırmanışın ardından 4 oda şeklindeki mağaralara ulaşıyor.

Burada dua eden misafirler daha sonra kompleksteki hediyelik eşya satılan yerleri geziyor ve dinlenme alanlarını kullanıyor. Ayrıca bölgeye düştüğü söylenen gök taşı da mağaraların bulunduğu kompleksteki bir bölümde sergileniyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Nahçıvan arasında kimlikle seyahat uygulaması ile Türkiye'den çok sayıda kişi de inanç turizmi açısından önem arz eden bölgeyi aileleri ve arkadaş gruplarıyla ziyaret ediyor.

Turistler bölgeye hayran kalıyor

Ziyaretçilerden Abbas Şurgun, AA muhabirine, gezi programı kapsamında arkadaş gruplarıyla bölgeyi gezdiklerini söyledi.

Mağaraların dini ve tarihi olarak büyük bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Şurgun şöyle konuştu:

"İnanca göre bu mağarada 7 kişi ve bir köpek 300 yıl boyunca uyumuşlar, Kur'an-ı Kerim'in Kehf Suresi'nde bu olay geçmektedir. Türkiye'den geldik, bu mağaraya ve kanyona hayran kaldık. Dünyadan ve Türkiye'den gelen tüm insanların burayı görmelerini ve bu güzellikleri keşfetmelerini tavsiye ediyorum."

Ziyaretçilerden Nursel Ölmez de mağaraların bölgede görülmesi gereken önemli doğal ve tarihi güzelliklerden olduğunu belirterek "Ashab-ı Kehf, diğer adıyla 7 Uyurlar Mağarası'nı ziyaret etmek için geldik. Çok güzel bir ekiple, arkadaşlarımızla ziyaret etme şansı bulduk. Azerbaycanlı arkadaşlarımızla burayı ziyaret ettik. Burada hissettiklerim tarif edilemez bir huzur veriyor. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Nahçıvan'ın turizm merkezi Ashab-ı Kehf mağaraları
Nahçıvan'ın turizm merkezi Ashab-ı Kehf mağaraları
Nahçıvan'ın turizm merkezi Ashab-ı Kehf mağaraları

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Azerbaycan, Nahçıvan, Türkiye, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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