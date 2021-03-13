Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet - Son Dakika

Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet

13.03.2021 11:19

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kış turizmindeki yeni adresi Ağbulak Kayak Merkezindeki kayak ve benzeri eğitimler Türkiye'den gelen ekiplerce veriliyor.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin kış turizmindeki yeni adresi Ağbulak Kayak Merkezindeki kayak ve benzeri eğitimler Türkiye'den gelen ekiplerce veriliyor.

Şahbuz şehrine bağlı Ağbulak bölgesinde yeni kurulan kayak merkezinde güvenlik, teknik ve kayak eğitimi Kayseri Erciyes Kayak Merkezinden gelen ekiplerce yürütülüyor.

Merkezde görevli ekip, verdikleri danışmanlık hizmetiyle Nahçıvanlı soydaşlarını teleferik operatörlüğü, pist güvenliği ve kayak eğitimi konusunda yetiştiriyor.

Ağbulak'ta danışmanlık hizmeti veren Selahattin Sungur, AA muhabirine, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin iştiraki kuruluşu olan Kayseri Erciyes adına Ağbulak'a geldiklerini belirterek, "Türkiye'den gelen ekip olarak verdiğimiz danışmanlık eğitimlerinde teleferik operatörlüğü, pist güvenlik eğitmenliği, kayak eğitmenliği olarak farklı departmanlar var. Ana pistlerimizi gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra buraya gelen misafirlerimizin güvenli kayak yapmaları için yaptığımız çalışmalardan sonra hizmete açtık." dedi.

Pistte görev alacak kayak eğitmenlerinin de Kayseri'den gelen eğitmenlerce eğitildiğinin altını çizen Sungur, "Kayseri'den gelen kayak hocalarımız gerek buraya gelen misafirlere, gerek ise Nahçıvanlı kardeşlerimize kayak eğitimlerini ve kayak-kızak nasıl sürülür onun eğitimlerini veriyor. Arkadaşlarımızı yetiştirip onların yeterli tecrübeyi kazanmalarını sağladıktan sonra buradaki işimiz bitecek. Burada eğitimlerini tamamlayan Nahçıvanlı arkadaşlarımızca bizden aldıkları tecrübeyle gelen turistlere hizmet sunulacak." diye konuştu.

Kayak eğitmeni Ali Şan Soğancı da "Nahçıvan'a pist güvenliği ve kayak eğitmenliği için geldik. Burada amacımız yeni açılan tesiste kardeşlerimize yardımcı olmaktır. Kayseri'de bu işi yapıyoruz. Amacımız arkadaşlarımıza bu işi öğreterek biz buradan gittikten sonra bizim bıraktığımız yerden bu işi sürdürmelerini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Nahçıvanlı kursiyerlerden Zahide Allahverdi, "Buraya ilk gelişim, benim için çok güzel bir etkinlik oldu. İşi bilen birisinden kayak öğrenmek güzel oldu. Burada çocuklar ve yetişkinler için yapabilecek çok etkinlik var. Kayak yapmayı öğreneceğim için çok mutluyum." dedi.

Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet
Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet
Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet
Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet

Azerbaycan, Nahçıvan, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstanbul'da kripto para çetesine operasyon: 119 Çinli gözaltına alındı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'ekonomi reformlarını' değerlendirdi Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım
Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı Süleyman Soylu'nun annesinin ölüm nedeninin, kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı         
12:15
Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi Yurtdışında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın cenazesi Türkiye'ye getirildi         
11:26
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu         
10:59
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 12:26:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nahçıvan'ın yeni turizm merkezi Ağbulak Türkiye'den giden eğitmenlere emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei