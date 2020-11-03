Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov, Binali Yıldırım'ı kabul etti - Son Dakika

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov, Binali Yıldırım'ı kabul etti

03.11.2020 16:47

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov, temaslarda bulunmak için Nahçıvan'a gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov, temaslarda bulunmak için Nahçıvan'a gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM heyetiyle gerçekleştirdiği Bakü temasları sonrası hava yoluyla Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine geldi.

Yıldırım'ı Araz Devlet Konuk Evi'nde kabul eden Talibov, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dostluk ve kardeşlik münasebetlerimiz, milli liderlerimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev'in halklarımıza miras bıraktıkları birlik ve beraberlik bugün daha da sağlamlaşmış, Azerbaycan- Türkiye ilişkilerini yükseltmiştir." dedi.

Kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin önemli rolü bulunduğunu kaydeden Talibov, Nahçıvan ile Türkiye arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yıl yıl genişlediğini vurguladı.

Yıldırım'ın Nahçıvan ziyaretini, "bir millet, iki devlet" anlayışının göstergesi olarak değerlendirdiklerini belirten Talibov, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Türkiye halkı tarihte hep bir yerde olduğu gibi bugün de bir yerde ve aynı mevkide hareket ediyor. Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ savaşında verdiği destekten dolayı gardaş Türkiye devletine, rehberliğine, silahlı kuvvetlerine hürmet ve saygılarımızı bildiririz."

Talibov, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ailelerine ve Türkiye halkına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

"Nahçıvan'ı Türk dünyasına açılan kapı olarak görüyoruz"

Yıldırım da Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için canlarını ortaya koyup kahramanca mücadele eden askerlere Allah'tan muvaffakiyet, şehitlere rahmet, gazilere de hayırlı uzun ömür dileyerek, TBMM heyetiyle Nahçıvan'da bulunmaktan dolayı bahtiyar olduklarını söyledi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Nahçıvan'ın Türkiye için çok özel yeri var. Zira Nahçıvan Anadolu topraklarından Türk Cumhuriyetlerine irtibatı olan en önemli özerk cumhuriyettir. Biz Nahçıvan'ı Türk dünyasına açılan kapı olarak görüyoruz ve yıldan yıla da münasebetlerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Yıldırım ve TBMM heyetini, Nahçıvan Havalimanı'nda Başbakan Birinci Yardımcısı Elşad Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Anar İbrahimov, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti İdaresi Başkanı Vüsal Elekberli, Türkiye Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz ve ilgililer karşıladı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov, Binali Yıldırım'ı kabul etti
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov, Binali Yıldırım'ı kabul etti
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov, Binali Yıldırım'ı kabul etti
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov, Binali Yıldırım'ı kabul etti

Binali Yıldırım, Azerbaycan, Nahçıvan, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov, Binali Yıldırım'ı kabul etti - Son Dakika


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