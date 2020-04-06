Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 18 kişide korona virüs tespit edildi - Son Dakika

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Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 18 kişide korona virüs tespit edildi
6 saat önce
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 18 kişide korona virüs tespit edildi.
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 18 kişide korona virüs tespit edildi.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 kişide korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada tedavi altına alınan hastalardan birinin iyileşerek taburcu olduğu da kaydedildi.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar bine yakın kişiye de korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:27 Kaynak: İHA
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