Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 18 kişide korona virüs tespit edildi - Son Dakika

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 18 kişide korona virüs tespit edildi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 kişide korona virüs tespit edildiği bildirildi. Açıklamada tedavi altına alınan hastalardan birinin iyileşerek taburcu olduğu da kaydedildi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar bine yakın kişiye de korona virüs testi yapıldı.

(İHA)