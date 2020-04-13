Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 71'e yükseldi - Son Dakika

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldi.



Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada tedavi altına alınan hastalardan birinin de iyileşerek taburcu olduğu da kaydedildi.



Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar bine yakın kişiye de korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ