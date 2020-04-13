Son Dakika › Güncel › Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 71'e yükseldi - Son Dakika
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde korona virüs vaka sayısı 71'e yükseldi
6 saat önce
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldi.
Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldi.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, korona virüs tespit edilen vaka sayısı 71'e yükseldiği, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada tedavi altına alınan hastalardan birinin de iyileşerek taburcu olduğu da kaydedildi.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 2 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar bine yakın kişiye de korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:24 Kaynak: İHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Rehavete kapılmayın, yasak varmış gibi devam edin Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak