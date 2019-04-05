Son Dakika Haberleri: Nahcivanlı Kağıt Toplayıcısının Yanan Cesedi, 3 Gün Sonra Bulundu

Nahcivanlı Kağıt Toplayıcısının Yanan Cesedi, 3 Gün Sonra Bulundu

1 saat önce

IĞDIR'da, Nahcivanlı kağıt toplayıcısı, 3 gün önce oturduğu metruk evin yanması sonucu hayatını kaybetti.

Nahcivanlı Kağıt Toplayıcısının Yanan Cesedi, 3 Gün Sonra Bulundu, System.String[]
IĞDIR'da, Nahcivanlı kağıt toplayıcısı, 3 gün önce oturduğu metruk evin yanması sonucu hayatını kaybetti. Kağıt toplayıcının cansız bedeni mahalleli çocuklar tarafından bulundu.

Iğdır'ın cadde ve sokaklarında, iddiaya gere hurda toplayarak geçimini sağlayan Nahcivanlı kişiyi göremeyen çocuklar, kaldığı Bağlar Mahallesi Cami sokaktaki 2 katlı metruk binaya girdi. Hareketsiz yatan kişiyi gören çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin bilgi verdiği polis, olay yerinde yaptığı incelemede kağıt toplayıcının yaklaşık 3 gün önce yanarak öldüğünü tespit etti. Polis ve itfaiye ekipleri, soyadı bilinmeyen ve ismi Hasan (55) olduğu öğrenilen kişinin kaldığı metruk evdeki yangının nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra Hasan'ın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

- Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:53 Kaynak: DHA

Polis, Bağlar Mahallesi, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı MHP, Iğdır Seçimlerinin İptal Edilmesi İçin İl Seçim Kuruluna Başvuruda Bulundu Polis, Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Şüpheliyi Öfkeli Kalabalığın Elinden Son Anda Kurtardı Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 00:56:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nahcivanlı Kağıt Toplayıcısının Yanan Cesedi, 3 Gün Sonra Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]