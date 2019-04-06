Nahcivanlı Kağıt Toplayıcısının Yanan Cesedi, 3 Gün Sonra Bulundu
1 saat önce
IĞDIR'da, Nahcivanlı kağıt toplayıcısı, 3 gün önce oturduğu metruk evin yanması sonucu hayatını kaybetti.
IĞDIR'da, Nahcivanlı kağıt toplayıcısı, 3 gün önce oturduğu metruk evin yanması sonucu hayatını kaybetti. Kağıt toplayıcının cansız bedeni mahalleli çocuklar tarafından bulundu. Iğdır
'ın cadde ve sokaklarında, iddiaya gere hurda toplayarak geçimini sağlayan Nahcivanlı kişiyi göremeyen çocuklar, kaldığı Bağlar Mahallesi
Cami sokaktaki 2 katlı metruk binaya girdi. Hareketsiz yatan kişiyi gören çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin bilgi verdiği polis, olay yerinde yaptığı incelemede kağıt toplayıcının yaklaşık 3 gün önce yanarak öldüğünü tespit etti. Polis
ve itfaiye ekipleri, soyadı bilinmeyen ve ismi Hasan (55) olduğu öğrenilen kişinin kaldığı metruk evdeki yangının nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra Hasan'ın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:46 Kaynak: DHA
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