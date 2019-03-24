Son Dakika Haberleri: Nahda'dan "Devlet Kurumlarının Siyasi Çekişmelerden Uzak Tutulması" Çağrısı

Nahda'dan "Devlet Kurumlarının Siyasi Çekişmelerden Uzak Tutulması" Çağrısı

1 saat önce

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi, devlet kurumlarının siyasi çekişmelerden ve seçim propagandalarından uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Nahda'dan
Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi, devlet kurumlarının siyasi çekişmelerden ve seçim propagandalarından uzak tutulması gerektiğini belirtti.

Nahda Hareketi, parti Şura Meclisinin 26. Dönem Toplantısı'nın ardından yayımladığı yazılı açıklamada, bu yıl yapılması planlanan seçimlerde en iyi koşulların sağlanmasına yardımcı olunması için devlet kurumlarının, siyasi çekişmelerden ve seçim propagandalarından uzak tutulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, 63. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla çarşamba günü yaptığı konuşmasındaki "ulusal birlik" çağrısından övgüyle söz edildi.

Ülkedeki bazı siyasi taraflar, Başbakan Yusuf eş-Şahid'i, devlet organlarını, seçim amaçları doğrultusunda ve siyasi projelerine hizmet için kullanmakla suçlarken, Şahid bu suçlamaları reddediyor.

Tunus'ta genel seçimlerin 6 Ekim'de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 10 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Arap Baharı'nın ilk kıvılcımını yakan Tunus'ta 14 Ocak Devrimi sonrasında demokratik seçimler ilk kez 2011'de Kurucu Meclis için yapılmıştı. Ardından 2014'te parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve son olarak da 2018'de belediye seçimleri gerçekleştirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, 10 Kasım, Tunus, Güncel
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