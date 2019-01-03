Son Dakika Haberleri: Nahda'dan Suriye'de Uzlaşı Çağrısı

Nahda'dan Suriye'de Uzlaşı Çağrısı

1 saat önce İlandır

Tunus'taki Nahda Hareketi, Suriye'deki krizin aşılması için uzlaşı çağrısı yaptı.

Nahda'dan Suriye'de Uzlaşı Çağrısı, System.String[]
Tunus'taki Nahda Hareketi, Suriye'deki krizin aşılması için uzlaşı çağrısı yaptı.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye halkının topraklarındaki haklarını tekrar kazanmasını, çatışma ve insani trajedilerin sonlanmasını, Suriye'nin uluslararası ve Arap örgütlerindeki doğal statüsüne geri dönmesini sağlayacak kapsamlı bir ulusal uzlaşı çağrısında bulunuldu.

Tunus medyasında geçen ay Beşşar Esed'in Mart 2019'da bu ülkede gerçekleştirilecek 30. Arap Birliği Zirvesi'ne katılması için davet edildiği yönünde haberler çıkmış ancak, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi bu haberleri yalanlamıştı.

Tunus'un batısındaki Monastır Havalimanı'na da 2012'den bu yana ilk defa geçen hafta Şam'dan uçuş gerçekleştirilmesi dikkati çekmişti.

Tunus 2012'de Suriye rejiminin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak bu ülke ile bütün diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamış, Tunus'taki Suriye Büyükelçisini geri göndermiş ve Şam'daki Büyükelçiliğini kapatmıştı.

Son dönemde Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam'a düzenlediği ziyaret ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'in Şam'daki büyükelçiliklerinin tekrar açılacağını duyurması başta olmak üzere Arap dünyasında Esed yönetimi ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:20 Kaynak: AA

Şam, Tunus, Suriye, Dünya
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