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Nahda Hareketi: Bahiri'nin sağlık durumu geri dönüşsüz bir aşamaya girebilir - Son Dakika

Nahda Hareketi: Bahiri'nin sağlık durumu geri dönüşsüz bir aşamaya girebilir

15.01.2022 17:30
Nahda Hareketi: Bahiri'nin sağlık durumu geri dönüşsüz bir aşamaya girebilir

Tunus'taki Nahda Hareketi, 31 Aralık'ta gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sağlık durumunun çok kritik olduğunu ve geri dönüşü olmayan bir aşamaya girebileceğini açıkladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, 31 Aralık'ta gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sağlık durumunun çok kritik olduğunu ve geri dönüşü olmayan bir aşamaya girebileceğini açıkladı.

Nahda bünyesinde oluşturulan Bahiri'yi savunma heyeti tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Saide el-Akrimi'nin eşi Bahiri'yi ziyaret etmesinin ardından, doktorunun kendisiyle iletişime geçerek sağlık durumunun çok kritik olduğu ve geri dönüşü olmayan bir aşamaya girebileceği bilgisini verdiği ifade edildi.

Doktorun Akrimi'den, herhangi bir şey olması durumunda bunda doktorların sorumluluğunun olmadığına dair bir belge imzalamasını istediği kaydedildi.

Açıklamada, bu tehlikeli durum karşısında, Bahiri'ye yönelik keyfi gözaltının sona erdirilmesi ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in de Bahiri'nin hayatından bizzat sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti. Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Tunus'taki İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu'ndan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin, Binzert kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı ve açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Şeker, tansiyon, aritmi gibi düzenli ilaç kullanımını gerektiren kronik hastalıkları bulunan Bahiri'nin sağlık durumu açlık grevine başlamasıyla kötüleşmişti.

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Süleyman Soylu, Milletvekili, Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nahda Hareketi: Bahiri'nin sağlık durumu geri dönüşsüz bir aşamaya girebilir - Son Dakika


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