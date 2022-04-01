Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Bahiri: "Hedef bana suikast düzenlemekti, ama başaramadılar" - Son Dakika
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Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Bahiri: "Hedef bana suikast düzenlemekti, ama başaramadılar"

01.04.2022 18:46
Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Bahiri: "Hedef bana suikast düzenlemekti, ama başaramadılar"

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri, 31 Aralık 2021'de ev hapsine alındığı sırada kendisini alan kişilerin hedefinin suikast olduğunu iddia etti.

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri, 31 Aralık 2021'de ev hapsine alındığı sırada kendisini alan kişilerin hedefinin suikast olduğunu iddia etti.

Bahiri ve savunma ekibi, başkent Tunus'ta düzenledikleri basın toplantısında 31 Aralık'ta terör şüphelisi iddiasıyla gözaltına alınması sürecini değerlendirdi.

Kendisini evinin önünden alan kişileri tanımadığını belirten Bahiri, "Beni kaçırmak için gelen kişiler, evimin olduğu sokağı kapatan lüks bir aracın yanı sıra iki araç daha getirmişti. Beni kaçıranlar zor kullanarak telefonumu ve anahtarlarımı aldı. Zorla bindirildiğim bir arazi aracıyla hızlıca evimden uzaklaşarak otoyola çıktık." dedi.

Cumhurbaşkanı Kays Said ile İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in 16 farklı kaçırma davasından yargılandıklarını iddia eden Bahiri, "Said ve Şerafeddin'in hedefi bana suikast düzenlemekti, fakat eşim yanımda olduğu için başaramadılar." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurdu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Said ile İçişleri Bakanı Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 8 Mart'ta yaptığı açıklamayla Bahiri ile Beledi'nin ev hapsinin kaldırıldığını duyurmasının ardından Bahiri serbest kalmıştı.

Ev hapsinde kaldığı süre içerisinde açlık grevine giren 63 yaşındaki Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

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Milletvekili, Suikast, Aralık, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Bahiri: 'Hedef bana suikast düzenlemekti, ama başaramadılar' - Son Dakika


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