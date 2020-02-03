Nahda Hareketi, Fahfah'ın hükümet programına imza atmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nahda Hareketi, Fahfah'ın hükümet programına imza atmayacak - Son Dakika

Nahda Hareketi, Fahfah'ın hükümet programına imza atmayacak

6 saat önce

Tunus'ta Nahda Hareketi, hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'ın hazırladığı programı imzalamayacaklarını duyurdu.

Nahda Hareketi, Fahfah'ın hükümet programına imza atmayacak, System.String[]

Tunus'ta Nahda Hareketi, hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'ın hazırladığı programı imzalamayacaklarını duyurdu.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, harekete bağlı müzakere heyetinin bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Nahda lideri Raşid el-Gannuşi ile Fahfah'ın yaptığı görüşmenin sonuçları değerlendirildi.

Görüşmede, Nahda'nın ısrarcı olduğu ulusal birlik hükümeti seçeneğinde uzlaşma sağlanamadığı ve müzakere heyetinin Fahfah'ın hükümet programına imza atmama kararı aldığı ifade edildi.

Eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hükümetin ilke ve yaklaşımlarının yer aldığı 11 sayfalık program önerisinde bulunmuştu.

Küçültülmüş bir hükümet kuracağı sözünü veren Fahfah, hükümetin en fazla 25 bakanlıktan ve Cumhurbaşkanı Kays Said'i destekleyen partilerden oluşacağını kaydetmişti.

Fahfah, devrimin hedeflerini ve demokrasiye geçişi destekleyen, halkın isteklerini dinleyen ve umut veren bir hükümetin kurulması gerektiğini vurgulamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Ekim 2019'da yapılan genel seçimleri birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'nin kabine listesinin, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine 20 Ocak'ta eski Maliye Bakanı Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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