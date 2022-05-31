Nahda Hareketi lideri Gannuşi, "gizli örgüt" iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Nahda Hareketi lideri Gannuşi, "gizli örgüt" iddialarını yalanladı Açıklaması

31.05.2022 16:56
Nahda Hareketi lideri Gannuşi, "gizli örgüt" iddialarını yalanladı Açıklaması

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, harekete yönelik "gizli örgüt" iddialarını yalanlayarak, bunları "medya balonu" olarak nitelendirdi.

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, harekete yönelik "gizli örgüt" iddialarını yalanlayarak, bunları "medya balonu" olarak nitelendirdi.

Gannuşi, "Araby 21" haber sitesine yaptığı açıklamada, "gizli örgüt" soruşturması kapsamında kendisi başta olmak üzere Nahda Hareketi ile bağlantılı 34 kişiye seyahat yasağı getirilmesini değerlendirdi.

Gannuşi, "darbeci" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Kays Said'in üzerinde daha fazla ekonomik baskı toplanmış olabileceğini ve dikkatleri başka yöne çekme amacıyla Nahda'yı şiddet, gizli örgütler ve ülke aleyhindeki komplolarla ilişkilendirmeye çalıştığını ifade etti.

Nahda Lideri, "Bu, dikkatleri yaşadığı boğulma halinden başka yöne çevirmeye çalışan ölen bir rejimin medya balonlarından ibaret." dedi.

Kendilerine atfedilen durumun bağımsız yargı önünde bir hükmü olmadığını kaydeden Gannuşi, seyahat yasağına ilişkin mahkemeden kendilerine bir karar ya da tebligat ulaşmadığını aktardı.

Darbecilerin siyasi yollarla rekabet edemedikten sonra Nahda'yı dışlamaya çalıştığına işaret eden Gannuşi, 2019'daki son adil seçimlere göre Nahda'nın hala birinci parti olduğunu ifade etti.

Tunus Aryana Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fatima Bukataya, 28 Mayıs'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin de aralarında bulunduğu 34 kişi için yurt dışına seyahat yasağı getirildiğini doğrulamıştı.

Yurt dışına çıkış yasağının "gizli örgüt" soruşturması kapsamında alındığını aktaran Bukataya, seyahat yasağı konulan ilgili taraflara henüz kararın tebliğ edilmediğini belirtmişti.

Bukataya, 34 kişiye "devlet görevlisi olmayan sivil kişilere devlet sırrını ifşa etmek, devlet görevlisi olarak şahsen veya başkaları aracılığıyla hediye kabul etmek, başkaları adına hak ve imtiyazlar talep etmek" gibi suçlamaların yöneltildiğini dile getirmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Tunus muhalefeti 'Ulusal Kurtuluş Cephesi'nde birleşti Tunus muhalefeti 'Ulusal Kurtuluş Cephesi'nde birleşti Tunus Cumhurbaşkanı Said, Venedik Komisyonu üyelerinin ülkeyi terk etmesini istedi Tunus Cumhurbaşkanı Said, Venedik Komisyonu üyelerinin ülkeyi terk etmesini istedi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Tunus, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nahda Hareketi lideri Gannuşi, 'gizli örgüt' iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:57 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı: Biz dans ediyorduk
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: Nahda Hareketi lideri Gannuşi, "gizli örgüt" iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement