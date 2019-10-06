Son Dakika Haberleri: Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi oyunu kullandı
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Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi oyunu kullandı

35 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullananlardan detaylar Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin oyunu kullanması Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oy kullananlardan detaylar

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin oyunu kullanması

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin gazetecilere açıklama yapması Tunus'ta, yaklaşık 7 milyon seçmen 217 sandalyeli parlamentodaki temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Bin Arus kentindeki Nahj el-Kayravan İlkokulu'nda oy kullandı.

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi oyunu kullandı

Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:35 Kaynak: AA
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