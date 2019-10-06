Son Dakika Haberleri: Nahda Hareketi'nden sözleşme iddialarına yalanlama
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Nahda Hareketi'nden sözleşme iddialarına yalanlama

1 saat önce

Tunus'ta Nahda Hareketi, parlamento seçimlerinde kendilerinde destek almak üzere yabancı herhangi bir reklam şirketiyle ilişkisinin olmadığını açıkladı.

Nahda Hareketi'nden sözleşme iddialarına yalanlama, System.String[]

Tunus'ta Nahda Hareketi, parlamento seçimlerinde kendilerinde destek almak üzere yabancı herhangi bir reklam şirketiyle ilişkisinin olmadığını açıkladı.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Parlamento seçimlerinde destek almak üzere yabancı bir şirketle anlaşma ya da sözleşme yaptığı iddiaları yalanlandı.

Söz konusu iddiaların şiddetle kınandığı açıklamada, bunun, seçim sürecini etkilemek üzere yapıldığı vurgulandı.

Tunus'ta Başsavcılık geçen cuma, 13 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde aday medya patronu Nebil el-Karvi hakkında başında eski İsrailli bir istihbarat subayının bulunduğu şirketle seçimlere destek amaçlı anlaşma yaptığı iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Bu gelişmenin ardından benzeri bir iddia Nahda Hareketi için de dillendirilmeye başlanmıştı.

Tunus'ta 6 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinin ardından 13 Ekim'de cumhurbaşkanı seçimleri yapılacak.

Parlamento, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:26 Kaynak: AA
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