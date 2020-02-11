Nahda Hareketi neden Tunus'un Kalbi Partisini hükümette istiyor? - Son Dakika

Tunus'ta İlyas el-Fahfah'ın hükümet kurma çalışmaları devam ederken, mecliste birinci parti konumunda bulunan Nahda Hareketi, kurulacak koalisyonda Tunus'un Kalbi Partisinin de yer almasında ısrar ediyor.

Nahda Hareketi Partisi, Tunus'ta Ekim 2019'da yapılan genel seçimleri 52 milletvekili çıkararak önde tamamladı. Ancak partinin başbakan adayı Habib el-Cemli'nin kabine listesi, 10 Ocak'ta parlamentodan güvenoyu alamayınca Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurma görevini bu kez eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'a verdi.

Fahfah, 20 Ocak'tan bu yana partilerle yaptığı koalisyon görüşmelerinde henüz sonuca ulaşamadı. Mesele Tunus'un Kalbi Partisinin koalisyonda yer alıp almamasında düğümlenmiş görünüyor.

Nahda, 217 sandalyeli mecliste 38 milletvekiliyle ikinci sırada bulunan Tunus'un Kalbi Partisinin de hükümette yer almasını isterken, Demokratik Akım ve Halk Hareketi buna karşı çıkıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan siyasi uzmanlar, Nahda'nın kurulması planlanan yeni hükümette istikrar ve güven sağlanması için Tunus'un Kalbi Partisine yer verilmesini istediğini belirtti.

Medya patronu Nebil el-Karvi başkanlığındaki Tunus'un Kalbi Partisinin Fahfah'ın hükümet kurma çalışmalarından dışlandığını söyleyen uzmanlar, iki tarafın ısrarı nedeniyle görüşmelerin çıkmaza girdiğine dikkati çekti.

Aldatma siyaseti



Tunuslu siyasi analist Riyad eş-Şuaybi, Nahda Hareketinden Habib el-Cemli'nin kabine listesinin parlamentoda güvenoyu alamadığını hatırlatarak, "Nahda, Cemli'nin hükümet kuramamasından sonra Demokratik Akım ve Halk Hareketine güvenini kaybetti." dedi.

Şuaybi, Tunus'un Kalbi Partisinin de oylamada Cemli'ye destek vermediğini ancak bu konudaki tavrını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Fahfah'ın halk tabanında desteği bulunan Cumhurbaşkanı Kays Said'in yanı sıra Demokratik Akım ve Halk Hareketinin etkisi altında kaldığını söyleyen Şuaybi, bu nedenle Tunus'un Kalbi Partisinin koalisyonda istenmediğini ifade etti.

Güven bunalımı

Siyaset uzmanı Bulbaba Selim de Nahda Hareketinin Cemli hükümetinin kurulamamasından dersler çıkardığını, bu nedenle güvenini kıran partilerle hükümet kurmak istemediğini söyledi.

Selim, "Hükümet kurma girişimlerinin başından beri Fahfah, Tunus'un Kalbi Partisine yönelik dışlayıcı bir tavır takınmıştı ve siyasi sorunlarla Nahda'nın altı oyulmaya çalışıldı." diye konuştu.

Partiler arası çekişmeye değinen Selim, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 5 yıllığına Tunus Meclis Başkanı seçilmesine rağmen, Demokratik Akım Partisinin meclis başkanının her yıl seçilmesini önerdiğinin altını çizdi.

Selim, Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi Partileri arasında çekişme olmakla birlikte, benzer liberal eğilimlere sahip bu iki partinin siyaset ve ekonomi politikalarında birleştiğini dile getirdi.

Fahfah, Gannuşi ve Karvi'nin geçen hafta sürpriz bir buluşma gerçekleştirdiğini söyleyen Selim, sonraki gün Fahfah ile Karvi'nin yeniden bir araya geldiğini hatırlattı.

Selim, "İster hükümet kurmak için ister danışmak için olsun bu görüşmeleri olumlu buluyorum. Yeni kurulacak hükümetin temel programına göre hangi partilerin koalisyona katılıp katılmayacağı belirlenir. Tunus'un Kalbi ideolojik bir partiden ziyade ekonomi, medya, iş dünyasının nüfuz ettiği bir güç merkezi. Nahda'nın bu partiyi koalisyonda istemesi çok doğal." ifadelerini kullandı.

Nahda'nın husumeti

Siyasi analist Habib Buacile ise Nahda Hareketinin Tunus'un Kalbi Partisi konusundaki ısrarına ilişkin, "Nahda, Fahfah'ın kurmaya çalıştığı hükümette Demokratik Akım ve Halk Hareketinin arasında kaldığı için sıkışmış hissediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Buacile, "Nahda'nın bu iki partiye yönelik büyük bir husumeti var. Cemli'nin hükümeti kuramaması Nahda'nın zafiyeti oldu. Bundan dolayı yeni hükümette ona küçük bir yer vermek istiyorlar." diye konuştu.

Bu nedenle Nahda Hareketi'nin yeni bir strateji izlediğine dikkati çeken Buacile, Tunus'un Kalbi Partisinin koalisyona dahil edilmesini şart koştuğunu ifade etti.

Buacile, böylelikle Nahda'nın bir girişim başlatarak, kendisiyle Tunus'un Kalbi ve Onur Koalisyonu Partilerinin yer aldığı bir hükümet kurmayı önerdiğini aktardı.

Tunus'ta hükümet kurma çalışmaları

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Nahda Hareketinin adayı Habib el-Cemli'nin kabine listesinin, parlamentoda oylamada güvenoyu alamaması üzerine 20 Ocak'ta eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Fahfah, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Said'i desteklemeyen "Tunus'un Kalbi" ve "Özgür Anayasa" partilerinin koalisyon hükümetinde yer almayacağını söylemişti. Küçültülmüş bir hükümet kuracağı sözünü veren Fahfah, kabinenin en fazla 25 bakanlıktan ve Cumhurbaşkanı Kays Said'i destekleyen partilerden oluşacağını belirtmişti.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi ise 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tunus'un Kalbi Partisinin dışlanması halinde Fahfah hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamayacağını ifade etmişti.