Nahda Hareketi'nin cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro
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Tunus'ta Nahda Hareketi'nin eylül ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Tunuslu ünlü düşünür Abdulfettah Moro'yu aday göstereceği açıklandı.
Tunus Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:09 Kaynak: AA
'ta Nahda Hareketi'nin eylül ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Tunuslu ünlü düşünür Abdulfettah Moro'yu aday göstereceği açıklandı.
Nahda Hareketi basın ofisinden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Nahda Hareketi Şura Konseyi'nin ülkenin kuzeyindeki El-Hammamat kentindeki toplantısında Moro'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Moro'nun isminin, hareketin lideri Raşid el-Gannuşi tarafından önerildiği kaydedildi.
Tunus'ta Cumhurbaşkanı
Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül
'e alınmıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylık başvuruları 9 Ağustos'ta son buluyor.
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