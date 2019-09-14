Nahda Hareketi'nin cumhurbaşkanı adayı Moro, miting düzenledi
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Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nahda Hareketi Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro, seçim kampanyası kapsamında başkent Tunus'taki Habib Burgiba caddesinde miting düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nahda Hareketi Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro, seçim kampanyası kapsamında başkent Tunus'taki Habib Burgiba caddesinde miting düzenledi. Mitinge katılan vatandaşlar, Moro posterleri ve Tunus bayrakları taşıdı.
Moro, burada bir konuşma yaptı. Moro'nun mitingine Nahda Hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi de katıldı.
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