Son Dakika Haberleri: Nahda Hareketi'nin cumhurbaşkanı adayı Moro, miting düzenledi
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Nahda Hareketi'nin cumhurbaşkanı adayı Moro, miting düzenledi

51 dakika önce

Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nahda Hareketi Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro, seçim kampanyası kapsamında başkent Tunus'taki Habib Burgiba caddesinde miting düzenledi.

Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nahda Hareketi Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro, seçim kampanyası kapsamında başkent Tunus'taki Habib Burgiba caddesinde miting düzenledi. Mitinge katılan vatandaşlar, Moro posterleri ve Tunus bayrakları taşıdı.

Moro, burada bir konuşma yaptı. Moro'nun mitingine Nahda Hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi de katıldı.

Nahda Hareketi'nin cumhurbaşkanı adayı Moro, miting düzenledi

Eylül, Tunus, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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