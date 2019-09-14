Nahda Hareketi'nin cumhurbaşkanı adayı Moro, miting düzenledi

Tunus'ta 15 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nahda Hareketi Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro, seçim kampanyası kapsamında başkent Tunus'taki Habib Burgiba caddesinde miting düzenledi. Mitinge katılan vatandaşlar, Moro posterleri ve Tunus bayrakları taşıdı.

Moro, burada bir konuşma yaptı. Moro'nun mitingine Nahda Hareketinin lideri Raşid el-Gannuşi de katıldı.