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Nahda Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Kumani, "özel yetkili komite" başkanlığından istifa etti - Son Dakika

Nahda Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Kumani, "özel yetkili komite" başkanlığından istifa etti

26.09.2021 02:16
Nahda Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Kumani,

Tunus'taki Nahda Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Muhammed el-Kumani, siyasi krizi yönetmek için kurulan "özel yetkili komitenin" başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Tunus'taki Nahda Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Muhammed el-Kumani, siyasi krizi yönetmek için kurulan "özel yetkili komitenin" başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Kumani, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "ulusal düzeyde ve partiyle ilgili yaşanan bazı durumların, komitenin görevine fiili olarak son verdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Kumani, siyasi krizi yönetmek için kurulan "özel yetkili komite" başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütmeyi devraldığı 22 Eylül kararlarına işaret eden Kumani, bu şekilde anayasanın fiilen askıya alınmış olduğunu, Said'in aldığı bu kararlarla muhaliflerin yüzüne diyalog kapılarını tümüyle kapamış olduğunu ve ülkeyi daha önce görülmemiş büyük bir tehlikenin içine sürdüğünü dile getirdi.

Nahda Hareketinin 113 üyesi de dün, "Hareket'in yönetiminin yanlış siyasi tercihleri" nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü yetkileri kendisinde toplaması üzerine başlayan siyasi krizi yönetmek için 12 Ağustos'ta "özel yetkili komite" kurulduğunu duyurmuştu.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

cumhurbaşkanı, İstifa, Eylül, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nahda Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Kumani, 'özel yetkili komite' başkanlığından istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nahda Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Kumani, "özel yetkili komite" başkanlığından istifa etti - Son Dakika
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