Nahda Hareketi: Ölümün eşiğinde olan Bahiri'nin hayatından iktidar sorumlu - Son Dakika

Tunus'taki Nahda Hareketi, 31 Aralık'ta gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin ölümün eşiğinde olduğunu ve bunda iktidarın sorumluluğunun bulunduğunu açıkladı.

Nahda Hareketi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık iki haftadır gözaltında tutulan Bahiri'nin sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Zor kullanılarak gözaltına alınan Bahiri'nin sağlık durumu kritik. Ölümün eşiğinde olan Bahiri'nin bu durumundan iktidar sorumludur. 2 Ocak'tan bu yana açlık grevinde olan Bahiri'nin hayatından endişe ediyoruz. Hayatını kaybetmeden ya da kalıcı bir hasar oluşmadan Bahiri'nin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bahiri'nin kalp hastası olduğu ve 13 gündür ilaçlarını alamadığı vurgulanan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerini, çok geç olmadan, Bahiri'nin hayatını kurtarabilecek şekilde mevcut otoriteye baskı yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti. Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Tunus'taki İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumu'ndan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin, Binzert kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı ve açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.