Nahda Hareketi: Partimize yönelik suçlamaların sorumlusu Cumhurbaşkanı Said - Son Dakika

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Hamiri, hareketin ve lideri Raşid el-Gannuşi'nin 2013'teki Şükrü Beliyd ve Muhammed Brahimi suikastleri ile suçlanmasının sorumlusunun Cumhurbaşkanı Kays Said olduğunu savundu.

Hamiri, Nahda Hareketi Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2013 yılında farklı tarihlerde uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beliyd ile Brahimi davalarını takip eden savunma ekibinin suçlamalarına cevap verdi.

Sözcü Hamiri, "Bizi dahlimiz olmayan cinayetler ile suçlayarak tehdit edenlerin ve Nahda Hareketi Genel Merkezi ile liderimiz Gannuşi'nin evinin önünde gösteri yapma çağrılarının sorumlusu Cumhurbaşkanı Said'dir." ifadelerini kullandı.

Beliyd ve Brahimi'nin savunma ekibinde yer avukatların "bir tür vekalet savaşı" verdiğini savunan Hamiri, "Darbe güçleri ile bu avukatlar el birliği yaparak bağımsız yargıyı hedef alıyorlar. İki şehidimizin (Beliyd ve Brahimi) dava süreci devam ediyor, bu davadan yargılanan sanıklar var, kimsenin bu suçlarla bizi ilişkilendirmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Şükrü Beliyd ve Muhammed Brahimi davalarını takip eden savunma ekibi, dün yaptıkları anma programında, Nahda Hareketi'ni ve Gannuşi'nin bu suikastlardan sorumlu olduklarını ileri sürmüştü. Programda, Beliyd ve Brahimi'yi sevenler, Nahda Hareketi Genel Merkezi ve Gannuşi'nin evinin önünde gösteri yapmaya davet edilmişti.

Tunuslu siyasetçi Şükri Beliyd'in Şubat 2013'te ve Muhammed Brahmi'nin Temmuz 2013'te öldürülmesinin ardından koalisyon hükümeti, protestolar ve siyasi kaosu engellemek adına istifa ederek görevini teknokrat hükümete bırakmıştı.

Geçen yıllar içinde suikastlara ilişkin soruşturmada ciddi bir ilerleme kaydedilememesi muhalefetin yoğun eleştirilerine neden oluyor.