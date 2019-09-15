Nahda Hareketi Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Moro, oyunu kullandı
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanmaya gelmesi Oyunu kullanması Gazetecilere açıklama yapması Tunus'ta halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:48 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oy kullanmaya gelmesi
Oyunu kullanması
Gazetecilere açıklama yapması
Tunus'ta halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Nahda Hareketi Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro, başkent Tunus'taki el-Tayyip el-Mehiri ilk okulunda oyunu kullandı.
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