Son Dakika Haberleri: Nahda Hareketi Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Moro, oyunu kullandı
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Nahda Hareketi Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Moro, oyunu kullandı

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanmaya gelmesi Oyunu kullanması Gazetecilere açıklama yapması Tunus'ta halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oy kullanmaya gelmesi

Oyunu kullanması

Gazetecilere açıklama yapması

Tunus'ta halk, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti. Nahda Hareketi Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro, başkent Tunus'taki el-Tayyip el-Mehiri ilk okulunda oyunu kullandı.

Nahda Hareketi Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Moro, oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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