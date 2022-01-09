Nahda Hareketi: Savcılık, Cumhurbaşkanı Said'in Milletvekili Bahiri'nin hapsedilmesi talebini reddetti - Son Dakika

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin Danışmanı Riyad eş-Şuaybi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, hakkında zorunlu ev hapsi cezası verilen Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin hapsedilmesi yönündeki talebinin savcılık tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Şuaybi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tunus Genç Hakimler Derneği Başkanı Murad el-Mesudi, Cumhurbaşkanı Said'in, Asliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısından "Bahiri'nin hapsedilmesi için karar çıkarmasını talep ettiğini" doğruladı.

Nahda yetkilisi, Başsavcının ise Milletvekili Bahiri'nin suçlanması için yeterli delil olmadığı gerekçesiyle bu talebi reddettiğini aktardı.

Tunus makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Şerafeddin ise Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi hakkında "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsi kararı verildiğini bildirmişti. Şerafeddin, kararın keyfi değil hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Tunus'taki İşkenceyi Önleme Ulusal Kurumundan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin, Binzert kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı ve açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, Tunus'ta 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.