Nahda Hareketi siyasi krizin yaşandığı Tunus'ta ulusal diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu bildirdi - Son Dakika

Siyasi, sosyal ve ekonomik krizlerin yaşandığı Tunus'ta Nahda Hareketi, ülkede, tüm tarafları bir araya getirecek ulusal bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Nahda'nın açıklamasında, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasında "kabine revizyonu" konusunda yaşanan gerginlik ve ekonomik krizle ilgili değerlendirme yapıldı.

"Tunus, hiçbir siyasi çevrenin dışlanmayacağı ve ülkenin başlıca eğilimlerini, iktisadi ve sosyal önceliklerini belirleyecek ulusal bir diyaloga muhtaç." ifadesine yer verilen açıklamada, siyasi ve sosyal krizin hafifletilmesi gerektiği vurgulandı.

Tunus'ta, 2011'deki devrimden bu yana 10'dan fazla hükümet göreve geldi ancak ekonomik sorunlar çözülemedi.

Ülke siyasetinde gündemi, 16 Ocak'taki kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. Konuyu çözme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.

Tunus, Kovid-19 salgınının getirdiği ekonomik ve sosyal olmak üzere iki krizin çözüm yollarını arıyor. Ekonomide büyük bir gerileme içinde olan ülkenin farklı bölgelerinde zaman zaman gösteriler düzenleniyor.