Nahda Hareketi, Tunus'ta İsrail ile normalleşme adımına verilen tepkiden memnun - Son Dakika

Nahda Hareketi, Tunus'ta İsrail ile normalleşme adımına verilen tepkiden memnun

Nahda Hareketi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasını reddeden Tunus'taki resmi ve ulusal duruş ile gurur duyduklarını açıkladı.

Nahda Hareketi, Tunus'ta İsrail ile normalleşme adımına verilen tepkiden memnun, System.String[]

Nahda Hareketi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasını reddeden Tunus'taki resmi ve ulusal duruş ile gurur duyduklarını açıkladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, BAE'nin İsrail'le normalleşme anlaşmasına ülkesinin verdiği tepki ile ilgili memnuniyet ifade eden yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Siyonist oluşumla normalleşme politikasını reddeden ülkedeki resmi ve ulusal duruş ile gurur duyuyoruz." denildi.

Söz konusu anlaşmanın Filistinlilere karşı açık bir saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, bunun, Arap ve İslam dünyasının resmi ve halk olarak ulaştığı ortak kararın dışına çıkmak olarak kabul edildiği kaydedildi.

Dün, Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hayil el-Fahum'u Kartaca Sarayı'nda kabul eden Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin Filistin davasına yönelik tutumunun sabit olduğunu belirterek, Tunus'un Filistinlilere desteğinin devam ettiğini söylemişti.

Said, "Bazı ülkelerin tercihlerine müdahale etmiyoruz ve onlara karışmıyoruz. Ülkelerin iradesine saygı duyuyoruz, onlar tercih ettiklerinde ve halklarının önünde özgürdürler. Ancak bizim de özgürce ifade ettiğimiz, şu ya da bu tutumu kınamak için açıklamalar yayınlamaktan uzak olan kendi tutumumuz da var." ifadelerine yer vermişti.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

İsrail ile normalleşme anlaşması yapmayan Kuzey Afrika ile Körfez'deki bazı Arap ülkelerinin ise İsrail'le ticari ilişkileri bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 22:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nahda Hareketi, Tunus'ta İsrail ile normalleşme adımına verilen tepkiden memnun - Son Dakika
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