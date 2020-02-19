Nahda Hareketi: "Tunus'u erken seçimden kurtarmak için çalışıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nahda Hareketi: 'Tunus'u erken seçimden kurtarmak için çalışıyoruz' - Son Dakika

Nahda Hareketi: "Tunus'u erken seçimden kurtarmak için çalışıyoruz"

7 saat önce

Tunus parlamentosundaki birinci parti Nahda Hareketi'nin istişare mekanizması Şura Meclisi'nin Başkanı Abdulkerim el-Haruni, hükümetin kurulmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Tunus'u erken seçimden kurtarmak için çalıştıklarını" söyledi.

Nahda Hareketi:

Tunus parlamentosundaki birinci parti Nahda Hareketi'nin istişare mekanizması Şura Meclisi'nin Başkanı Abdulkerim el-Haruni, hükümetin kurulmasına ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Tunus'u erken seçimden kurtarmak için çalıştıklarını" söyledi.

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas Fahfah'a tanınan sürede son saatlere girilirken, 217 sandalyeli mecliste 54 milletvekiliyle parlamentonun en büyüğü konumundaki ve görüşmelerin merkezindeki Nahda Hareketi, başkentteki genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Haruni, basın toplantısında "Nahda Hareketi Şura Meclisi, partinin yürütme kurulunu hükümete katılım kararını vermek için görevlendirdi. Yürütme kurulu, hükümete katılıp katılmama veya başka yöndeki kararını daha sonra verecek." diye konuştu.

Nahda Hareketi'nin erken seçim konusunda kapıyı kapatmadığına işaret eden Haruni, "Tunus'u erken seçimden kurtarmak için çalışıyoruz. Çünkü bu seçenek, fazladan çaba, maliyet, istikrarsız bir maceraya benziyor. Ama yine de bu demokratik ve anayasal bir çözümdür. Ayrıca, Nahda Hareketi seçimden korkmuyor." ifadelerini kullandı.

Haruni, Nahda Hareketi'nin anayasa içinde ve seçmenin iradesini yansıttığı yönetimi oluşturabilecek partilerin uzlaşısı çerçevesinde bir çözüm arayışında olduğuna işaret ederek, "Nahda Hareketi'nin tercihi güçlü, programı net, Tunusluların razı olduğu bir hükümet kurulması. Bizler siyasi partiler üzerine bina edilmiş bir hükümetten yanayız. Hükümetin yapısının bu yönde yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Başbakan adayıyla (İlyas Fahfah) bu konuda müzakerelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Kabine içinde yolsuzluk veya başka bir konuda hakkında herhangi bir şüphe, itham bulunan kişinin yer almasının mümkün olmadığının altını çizen Haruni, hükümet müzakerelerinde gelişme kaydedildiğini paylaştı.

Tunus'ta hükümet açmazında kritik eşik

Arap Baharı isimli süreçten demokratik kazanımlarla çıkmayı başaran tek ülke Tunus, parlamento seçimlerinin ortaya çıkardığı çok parçalı yapının gölgesinde, dört aydır hükümet kriziyle boğuşuyor.

Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas Fahfah'ın kabinesinin yarınki güvenoyu testini aşamaması durumunda, Tunus'ta meclis lağvedilecek ve erken seçime gidilecek.

Fahfah'ın, sunacağı kabinenin yarın 217 milletvekilli parlamentoda en az 109 parlamenterin güvenoyunu alması gerekiyor.

Said'in başbakanlık için seçtiği eski Maliye Bakanı Fahfah, Tunus'ta iş dünyasının ve eski rejim unsurlarının içinde yer aldığı Tunus'un Kalbi partisine muhtemel kabine listesinde yer vermemişti.

Nahda Hareketi, Fahfah hükümetine katılmayı kabul etse de kabine listesinin açıklanmasının ardından "milli birlik hükümetinin" meclisin ikinci büyük partisi Tunus'un Kalbi'nin (38 sandalye) de katılımıyla kurulabileceğini, kendisinin de bu koşulla hükümette kalacağını duyurmuştu.

Kays Said, pazartesi günü geçici hükümet Başbakanı Yusuf Şahid ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile yaptığı görüşmenin ardından yayınladığı yazılı açıklamada, Fahfah hükümetinin parlamentoda güvenoyu alamaması halinde meclisin lağvedileceğini ve yeniden sandığa gidileceğini açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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