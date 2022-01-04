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Nahda Hareketinden "ev hapsinde tutulduğu açıklanan Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması" çağrısı - Son Dakika

Nahda Hareketinden "ev hapsinde tutulduğu açıklanan Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması" çağrısı

04.01.2022 18:27
Nahda Hareketinden "ev hapsinde tutulduğu açıklanan Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması" çağrısı

Tunus'taki Nahda Hareketi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin tarafından zorunlu ev hapsinde tutulduğu açıklanan "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Tunus'taki Nahda Hareketi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin tarafından zorunlu ev hapsinde tutulduğu açıklanan "Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Şerafeddin'in Bahiri'ye yönelik suçlamalarının "şaşkınlık verici" olduğu belirtildi.

Bahiri'ye yöneltilen "terör" suçlamalarıyla ilgili tek karar merciinin yargı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahiri'ye yöneltilen suçlamalar, cuma günü kaçırıldığından beri maruz kaldığı şeylerin siyasi nitelikte olduğunu ve ülkemizin diktatörlük ve siyasi yargılamalar dönemine yeniden götürüldüğünü teyit ediyor."

Milletvekili Bahiri'nin "derhal ve koşulsuz olarak" serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, "Bahiri'ye yönelik yürütülen operasyonda dahli olan herkesten hesap sorulmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Nahda Hareketi, 31 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

Olayın ardından Bahiri'nin avukatları, Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Şerafeddin de Bahiri ile eski bakanlık yetkilisi Fethi el-Beledi'nin "terör şüphelisi" olarak zorunlu ev hapsinde tutulduğunu bildirmişti.

Hukukçu kimliğiyle tanınan Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.

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Süleyman Soylu, Milletvekili, Terör, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nahda Hareketinden 'ev hapsinde tutulduğu açıklanan Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nahda Hareketinden "ev hapsinde tutulduğu açıklanan Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması" çağrısı - Son Dakika
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