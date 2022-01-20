Nahda lideri Gannuşi: "14 Ocak gösterisindeki eylemcinin ölümünden Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanı sorumlu" - Son Dakika

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 14 Ocak'ta düzenlenen gösteride hayatını kaybeden eylemcinin ölümünden Cumhurbaşkanı Kays Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafettin olduğunu savundu.

14 Ocak'taki gösteri sırasında yaşamını yitiren Rıza Buziyan için Tunus'un güneybatısında yer alan Silyana kentinde düzenlenen cenaze törenine Gannuşi'nin yanı sıra birçok siyasi parti ve STK temsilcisi katıldı.

Tören sırasında AA muhabirine açıklamada bulunan Gannuşi, "Yurttaşımız Rıza Buziyan, gördüğü şiddet yüzünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Kafasına aldığı kasıtlı darbelerle hayatını kaybeden Buziyan'ın ölümünden mevcut iktidar sorumludur." dedi.

Aksi ispatlanmadığı sürece mevcut iktidara yönelik iddialarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Gannuşi, "14 Ocak'taki gösteride, eylemcinin güvenlik güçlerince uğradığı şiddetten önce durumunun iyi olduğu görüntülerle sabittir. Bu kasıtlı işlenen suçun sorumlusu Cumhurbaşkanı Said ve İçişleri Bakanı Tevfik Şerafettin'dir." ifadelerini kullandı.

? Buziyan'ın ölümü için soruşturma başlatıldı

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nden dün yapılan açıklamada, 14 Ocak'taki gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan bir göstericinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi Bilgi ve İletişim Bürosu da olaya ilişkin açıklamasında şu bilgilere yer vermişti:

"Başkent Tunus'un merkezinde, 14 Ocak Cuma günü vücudunda herhangi bir şiddet belirtisi olmayan ve baygın halde bulunan şahsın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemede, merhumun vücudunda gözle görülür herhangi bir şiddet belirtisi olmadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi."

? 14 Ocak gösterisi

Tunuslu muhalifler, 2011'deki devrimin yıl dönümü olan 14 Ocak'ta düzenledikleri gösterilerle, Cumhurbaşkanı Said'in parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığı "olağanüstü" kararlarını protesto etmişti.

Başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ne girmeye çalışan göstericilere, güvenlik güçleri tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, onlarca gösterici de gözaltına alınmıştı. Gözaltındakilerden çoğu daha sonra serbest bırakılırken 6 gösterici ise tutuklanmıştı.