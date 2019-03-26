Son Dakika Haberleri: Nahda Lideri Gannuşi'den Başbakan Şahid'in Cumhurbaşkanı Adaylığına Yeşil Işık

Nahda Lideri Gannuşi'den Başbakan Şahid'in Cumhurbaşkanı Adaylığına Yeşil Işık

1 saat önce

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, bu yıl sonunda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Başbakan Yusuf Şahid'i destekleyebileceklerini açıkladı.

Nahda Lideri Gannuşi'den Başbakan Şahid'in Cumhurbaşkanı Adaylığına Yeşil Işık, System.String[]
Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, bu yıl sonunda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Başbakan Yusuf Şahid'i destekleyebileceklerini açıkladı.

Tunus'un doğusundaki sahil kenti Hammamet'te düzenlenen uluslararası ekonomik konferansa katılan Gannuşi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nahda'nın mevcut Başbakan Şahid'i Cumhurbaşkanı adayı olarak destekleyip desteklemeyeceğine dair bir soruyu Gannuşi, "Evet, bu mümkün. Bizler hareket olarak cumhurbaşkanının milli birliği temsil etmesini istiyoruz. Milli birlik olmadan demokrasinin sağlanması mümkün değil." şeklinde cevapladı.

Tunus'ta seçim takviminin, 6 Ekim'de genel seçimler, 10 Kasım'da da cumhurbaşkanlığı referandumu şeklinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel
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