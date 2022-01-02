Üye Girişi
Nahda Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması için eşi eylem yaptı - Son Dakika

Nahda Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması için eşi eylem yaptı

02.01.2022 10:06

Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin eşi Saide el-Akrami, eşinin tutulduğu yerin açıklanması çağrısında bulundu.

Tunus'ta Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin eşi Saide el-Akrami, eşinin tutulduğu yerin açıklanması çağrısında bulundu.

Akrami, başkent Tunus'ta Ulusal Hukukçular Derneği önünde eşinin serbest bırakılması talebiyle oturma eylemi düzenledi.

AA muhabirine yaptığı açıklama yapan Akrami, "Eşimin kaçırılması ve bilinmeyen bir yerde tutulması uluslararası hukuka aykırıdır. Eşimin güvenliğinden İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı sorumludur." dedi.

Eşinin tutulduğu yerin açıklanmasını isteyen Akrami, şunları kaydetti:

"Eşimin nereye götürüldüğünü hala bilmiyoruz. Ulusal Hukukçular Derneği Başkanı İbrahim Buderbale, dün, eşimin nerede olduğunu bilmeden kendisiyle görüşebildi. Eşimin durumuyla ilgili Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla yapılan yazışmanın ardından Buderbale gözleri kapalı bir şekilde bilinmeyen bir yere götürüldü ve eşimle görüştü, sağlık durumunun iyi olmadığını, ilaçlarını almadığını ve doktorun muayene etmediğini söyledi."

Bu olayda sorumluluğun İçişleri Bakanı'na ait olduğunu belirten Akrami, "Bir avukatın herhangi bir yargı kararı olmadan suçsuz bir şekilde rehin tutulması, susulmaması gereken ciddi bir konudur." diye konuştu.

Akrami, eşinin yeri açıklanıp, güvenliğinden emin olana kadar başlattığı oturma eylemini sürdüreceğini dile getirdi.

Nahda'dan "Bahiri sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırıldı" açıklaması

Tunus'taki Nahda Hareketi, gün içinde yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin sivil giyimli emniyet mensuplarınca kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü" duyurmuştu.

63 yaşındaki Bahiri, 2011-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı görevini üstlenen hukukçu bir isim olarak biliniyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Nahda Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması için eşi eylem yaptı
Nahda Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması için eşi eylem yaptı
Nahda Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması için eşi eylem yaptı

YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, cumhurbaşkanı, Milletvekili, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nahda Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması için eşi eylem yaptı - Son Dakika


Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyada paylaştığı yarı çıplak fotoğrafını anında sildi Oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medyada paylaştığı yarı çıplak fotoğrafını anında sildi         
10:10
Tüm Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek Tüm Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek         
10:03
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Annesinin boyuna bile yaklaştı Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Annesinin boyuna bile yaklaştı         
08:52
50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini korona ihlalinden polis bastı! Para cezası yağdırdılar 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini korona ihlalinden polis bastı! Para cezası yağdırdılar         
08:10
Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı Survivor başlamadan performans sıralaması yapan Hakan Hatipoğlu, erkek yarışmacıları kızdırdı         
07:49
Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor Taraftarı yıkan söylenti! Galatasaray, Gedson Fernandes'i alayım derken Fatih Terim'i kaybediyor         
00:51
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e Kur'an dersi tepkisi! Kılıçdaroğlu'na seslendi: Arkadaşlarınızı frenleyin Numan Kurtulmuş'tan Özgür Özel'e Kur'an dersi tepkisi! Kılıçdaroğlu'na seslendi: Arkadaşlarınızı frenleyin         
16:43
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06

Son Dakika Haberleri
09:57 Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor
00:16 İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın'dan doğrulama: İki tarafı da uyarmıştım
00:12 2022 yılında parayı nereye yatırmalı? Uzmanından öneriler!
00:05 Çocukları parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP Osmaniye il başkanından istifa kararı
00:02 Acun Ilıcalı'nın 15 yaşındaki kızı Yasemin, neredeyse annesiyle aynı boyda!
00:01 Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! İki eski dost, Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi
23:51 Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Ağabeyini arayan kardeşi hayatının en kötü anını yaşadı
23:46 Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı?
23:35 TCDD, kendisine bağlı Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı!
23:33 Diyanet'e soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat caiz midir? Yanıt hükümeti şaşırtacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 10:14:17. #1.13#
SON DAKİKA: Nahda Milletvekili Bahiri'nin serbest bırakılması için eşi eylem yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement