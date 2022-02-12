Üye Girişi
Nahda, Tunus makamlarını Gannuşi ve destekçilerini korumaya çağırdı - Son Dakika

Nahda, Tunus makamlarını Gannuşi ve destekçilerini korumaya çağırdı

12.02.2022 01:29
Nahda, Tunus makamlarını Gannuşi ve destekçilerini korumaya çağırdı

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanlığı ile İçişleri ve Savunma Bakanlıklarından, hareketin genel merkezini, destekçilerini ve Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi korumak için yasal sorumluluklarını üstlenmesini talep etti.

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanlığı ile İçişleri ve Savunma Bakanlıklarından, hareketin genel merkezini, destekçilerini ve Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi korumak için yasal sorumluluklarını üstlenmesini talep etti.

2013 yılında uğradıkları silahlı saldırılarda hayatını kaybeden Şükrü Beliyd ve Muhammed Brahimi davalarını takip eden savunma ekibinin, Nahda Hareketi Genel Merkezi ile Gannuşi'nin evinin önünde gösteri yapma çağrılarının ardından Nahda'dan yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada, Gannuşi, ailesi, hareketin destekçileri ve Nahda'nın genel merkezinin korunması için yasal sorumluluklarını üstlenmesi için Cumhurbaşkanlığı, İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına talep yazıları gönderildiğine işaret edildi.

Savunma ekibinin anma programında Nahda Hareketi Genel Merkezi ve Gannuşi'nin evinin önünde gösteri yapmaya davet edilmesinin hareketin destekçilerine karşı kışkırtma olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu yaklaşımın hareketin lideri, ailesi ve parti merkezinde bulunan herkesin güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu tür tehditlerin halkı şiddet ve çatışmaya yönlendirdiği ifade edildi.

Şükrü Beliyd ve Muhammed Brahimi davalarını takip eden savunma ekibi, 8 Şubat'ta yaptıkları anma programında, Nahda Hareketi'ni ve Gannuşi'nin bu suikastlardan sorumlu olduklarını ileri sürmüştü. Programda, Beliyd ve Brahimi'yi sevenler, Nahda Hareketi Genel Merkezi ve Gannuşi'nin evinin önünde gösteri yapmaya davet edilmişti.

Tunuslu siyasetçi Şükri Beliyd'in Şubat 2013'te ve Muhammed Brahmi'nin Temmuz 2013'te öldürülmesinin ardından koalisyon hükümeti, protestolar ve siyasi kaosu engellemek adına istifa ederek görevini teknokrat hükümete bırakmıştı.

Geçen yıllar içinde suikastlara ilişkin soruşturmada ciddi bir ilerleme kaydedilememesi muhalefetin yoğun eleştirilerine neden oluyor.

YORUMLAR
500

Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nahda, Tunus makamlarını Gannuşi ve destekçilerini korumaya çağırdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:04 Benzeri bir olay görülmedi! Uğur Dündar'ın yayın yasağı bal mumu heykeliyle protesto edildi
00:56 Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken Putin, Biden ile telefon görüşmesi yapacak
23:55 Sağlık Bakanı Koca'dan, kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyle ilgili imalı paylaşım
23:54 Güngören'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 4 yetkili gözaltına alındı
23:27 Ukrayna-Rusya krizi piyasalarda deprem etkisi yarattı! Altının gram fiyatı yükseldi
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 01:38:57. #1.11#
SON DAKİKA: Nahda, Tunus makamlarını Gannuşi ve destekçilerini korumaya çağırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement