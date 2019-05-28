Son Dakika Haberleri: Nahles, 'AP ve Bremen yenilgisinin suçlusu ben değilim' dedi ve resti çekti
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Nahles, 'AP ve Bremen yenilgisinin suçlusu ben değilim' dedi ve resti çekti

31 dakika önce

PAZAR günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) ve Bremen Eyalet Parlamentosu seçimlerinden ağır yenilgi alan SPD'de tartışmalar sertleşti.

Nahles, 'AP ve Bremen yenilgisinin suçlusu ben değilim' dedi ve resti çekti, System.String[]
PAZAR günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) ve Bremen Eyalet Parlamentosu seçimlerinden ağır yenilgi alan SPD'de tartışmalar sertleşti. Parti içinde artan tepkiler üzerine harekete geçen SPD Genel Başkanı ve Meclis Grup Başkanı Anrdrea Nahles, meclis grup başkanlık seçimini öne alınmasını önererek rakiplerine karşı ciddi bir hamlede bulundu.

NAHLES'E GÜVEN OYU İSTEDİ

Bremen'de 73 yıl sonra seçim kaybeden, AP seçimlerinde de Almanya'nın ikinci büyük parti konumunu Yeşiller'e kaptıran SPD'de tartışmalar büyüdü. Federal Meclis milletvekili Michael Gross, açık mektup yayınlayarak meclis grubunun başkana güveninin olup olmadığının oylanmasını istedi. Parti içinde Nahles'e karşı baş kaldıranların liderliğini eski genel başkanlar Sigmar Gabriel ve Martin Schulz ile Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Grup Başkanı Achim Post ve partinin sol kanat liderlerinden Matthias Miersch çekiyor. Heil, Schulz ve Miersch'in ismi, meclis grup başkanlığı için Nahles'e rakip olacaklar arasında da geçiyor.

ZOR GÜNDE BIRAKIP GİTMEM

Nahles, kendisine yönelik tepkileri bertaraf etmek ve parti içindeki personel tartışmalarına son vermek için eylül ayında yapılması planlanan meclis grup başkanlık seçimini öne çekmeyi önererek rakiplerine rest çekti. Nahles "Tartışmalar partiye fayda getirmez. Bunun için meclis grup başkanlık seçimini gelecek hafta yapalım. Dileyen aday olsun. Ben hazırım" dedi. Zor günlerinde partisini terk etmeyeceğini belirten Nahles, Nahles "Partiyi güçlendirecek konuları ve stratejileri geliştirmeliyiz. Parti organları da bu konuda benimle aynı düşüncede. Gelinen durum, son 15 ayın değil, son 15 yılın sonucu" dedi.

SALI GÜNÜ SEÇİM VAR

Hata yapıp yapmadığı sorulan Nahles "Toplumun belli gruplarına ulaşamamak elbette hata" yanıtını verdi. Nahles'in önerisi üzerine SPD Federal Meclis Grubu çarşamba günü olağanüstü toplanacak. Grup başkanlık seçiminin de gelecek hafta salı yapılması bekleniyor. Federal Meclis Grup Başkanı olmak için Nahles dışında henüz aday çıkmadı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:18 
Milletvekili, Almanya, Avrupa, Güncel
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