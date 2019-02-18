Nahles: Dünyanın Yarısı Kadınlara Ait, Meclis'in de Öyle Olmalı
24 dakika önce
ALMANYA'da koalisyon hükümetinin ortağı SPD'nin ilk kadın Genel Başkanı Andrea Nahles, Federal Meclis'teki kadın milletvekili sayısının azlığından rahatsız olan politikacıların başında geliyor.
ALMANYA'da koalisyon hükümetinin ortağı SPD'nin ilk kadın Genel Başkanı Andrea Nahles, Federal Meclis'teki kadın milletvekili sayısının azlığından rahatsız olan politikacıların başında geliyor. Nahles, kadın milletvekili sayısının artması için partilerin ortak hareket etmesini ve gerekirse kadın sayısının artması için seçim sisteminin değiştirlmesini istiyor.
BU DURUM ÇOK ANLAMSIZ
Federal milletvekilleri arasında yer alan kadınların oranının tüm Meclis'in sadece yüzde 31'ine denk gelmesini eleştiren Nahles "Bu durum çok anlamsız. Bu konu, partiler üstü ele alınıp tartışılmalı. Hedefimiz eşitliği sağlamak olmalı. Dünyanın yarısı kadınlara ait. Parlamentonun yarısı da kadınlardan oluşmalı" dedi. Almanya
'da kadınlara 1919 yılında seçme ve seçilme hakkı tanındı. Seçme ve seçilme hakkının verilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. 100'üncü yılda Federal Meclis'te bulunan kadın vekil oranı 3'te 1'den az.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:50
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