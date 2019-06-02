Son Dakika Haberleri: Nahles'in yerine 6 isimden biri geçecek
Son Dakika Güncel Haber

Nahles'in yerine 6 isimden biri geçecek

1 saat önce

NAHLES'in SPD Genel Başkanlığını bırakmasının ardından yeni genel başkan belirlenene kadar partiye genel başkan olarak atanması beklenen Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Nahles'in istifa kararına saygı duymasına rağmen duruma çok üzüldüğünü söyledi.

Nahles'in yerine 6 isimden biri geçecek, System.String[]
NAHLES'in SPD Genel Başkanlığını bırakmasının ardından yeni genel başkan belirlenene kadar partiye genel başkan olarak atanması beklenen Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Nahles'in istifa kararına saygı duymasına rağmen duruma çok üzüldüğünü söyledi.

SPD YÖNETİCİSİZ DEĞİLDİR

Nahles'in mücadeleci biri olduğunu fakat görevi sürdürmesi için yeteri kadar destek bulamadığını hissettiğini söyleyen Dreyer "Üyelerimize ve seçmenimize söylemek istediğim şu; durum çok çok ciddi. Ama SPD yöneticisiz değildir. Krizden çıkmak için yollar bulacağız. SPD devam edecek. Biz seçilen genel başkan yardımcısı altı kişi, birlikte düşünüp bundan sonra nasıl olacağını konuşacağız. Yarın partinin genel başkanının kim olması gerektiğini önereceğiz" dedi.

6 İSİMDEN BİRİ GEÇECEK

Malu Dreyer dışında Olaf Scholz, Natascha Kohnen, Thorsten Schäfer-Gümbel, Ralf Stegner ve Manuela Schwesig genel başkan yardımcıları olarak geçen yıl yapılan genel kurulda seçilmişlerdi. Altı isimden birinin partiye genel kurula kadar genel başkanlık yapması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:03 
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Kurum'dan Sakarya'da meydana gelen deprem sonrası ilk açıklama Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Takip ettiği kadının sırt çantasından cüzdan çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 18:03:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nahles'in yerine 6 isimden biri geçecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]