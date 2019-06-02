Nahles istifa etti
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SPD'nin geçen pazar günü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı ağır yenilgiden sonra eleştirilerin odağı haline gelen Genel Başkan Andrea Nahles, eylül ayında yapılması planlanan Federal Meclis Grup başkanlığı seçimini öne alarak rakiplerine rest çekmiş ve grup başkanlığı için yeniden...
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:03
SPD'nin geçen pazar günü Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde aldığı ağır yenilgiden sonra eleştirilerin odağı haline gelen Genel Başkan Andrea Nahles, eylül ayında yapılması planlanan Federal Meclis Grup başkanlığı seçimini öne alarak rakiplerine rest çekmiş ve grup başkanlığı için yeniden adaylığını açıklamıştı. Nahlesi'i başarısızlıkla şuçlayan rakipleri ise grup başkanlık için aday olmayacaklarını açıklamıştı. Nahles karşıtı isimlerin bu tutumu, Nahles'e rakip olmak yerine ona oy vermemeyi tercih ettiler yorumlarına yol açmıştı. Ayrıntılar geliyor...
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