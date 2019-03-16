Naht Sanatı ile Verem Hastalığını Yendi

Yakalandığı verem hastalığını naht sanatı ile yenen Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi sorumlusu İsmail Şentürk, 2,5 metre boyunda, 1 metre 60 santimetre eninde hilye-i şerif yaptı.

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Yakalandığı verem hastalığını naht sanatı ile yenen Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi sorumlusu İsmail Şentürk, 2,5 metre boyunda, 1 metre 60 santimetre eninde hilye-i şerif yaptı.



Yaklaşık 5 yıl önce verem hastalığına yakalanan ve zorlu bir süreç geçiren Şentürk, bir yıl boyunca tedavi gördü. Bu esnada el sanatlarıyla uğraşmaya başlayan Şentürk, naht sanatına gönül verdi.



Naht sanatında kendisini geliştiren Şentürk, Bolu Belediyesinin Karamanlı Mahallesi'ndeki dükkanlarından bir tanesinin atölyeye dönüştürülmesiyle burayı kullanmaya başladı.



Naht sanatında ilerleme kaydeden Şentürk, yaklaşık 2 yıl içerisinde mesai saatleri dışında ve hafta sonları yaptığı çalışmalarla 2,5 metre boyunda, 1 metre 60 santimetre eninde hilye-i şerif yaptı. Şentürk, bu arada 40 eser daha ortaya koydu.



- "Sergi açmayı düşünüyoruz"



İsmail Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında verem hastalığına yakalandığını, her ne kadar tedavisi mümkün görünse de yaklaşık bir yıl uğraştığını söyledi.



Bu sırada Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın bu atölyenin açılmasına vesile olduğuna değinen Şentürk, "Atölyede yaptığım naht sanatı sayesinde verem hastalığını yendim. Bu atölyede naht sanatıyla uğraşmak beni rahatlatıyor." dedi.



Naht sanatı konusunda bir eğitim almadığını anlatan Şentürk, bu işin alaylısı olduğunu, çobanlık yaptığı yıllarda sepet ördüğünü, ortaokul ve liseyi imam hatip lisesinde okuduğunu, temel hat bilgisi eğitiminin olduğunu dile getirdi.



Şentürk, yaklaşık 6 aydır da hat eğitimi aldığını belirterek, işin bir tarafının da tasarıma dayandığını, yanında bulunan öğrencilerle şu ana kadar 40 eser yaptıklarını ve sergi açmayı düşündüklerini kaydetti.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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